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Posted 26 июля 2019, 07:09

Published 26 июля 2019, 07:09

Modified 24 декабря, 18:41

Updated 24 декабря, 18:41

Начальника приставов Игоря Кожевникова отправили в СИЗО

Начальника приставов Игоря Кожевникова отправили в СИЗО

26 июля 2019, 07:09
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Приставы
До 13 сентября руководитель ведомства будет под арестом.

Сегодня, 26 июля, Дзержинский районный суд арестовал на два месяца начальника управления федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Пермскому краю Игоря Кожевникова. Он отправлен в СИЗО до сентября по обвинению в получении взятки в размере 1,5 млн рублей, пишет «КоммерсантЪ-Прикамье». Временно исполнять обязанности главы будет Эдуард Петерс — заместитель Кожевникова.

По данным следствия, Кожевников и его подчиненная в ноябре и декабре 2017 года получили взятку. Однако задержали руководителя ФССП только 24 июля. Вторая подозреваемая — Александра Марданова — уже находится в СИЗО по обвинению в хищениях. Оба эпизода объединили в одно произодство. В службе приставов по-прежнему не комменитруют задержание начальника.

#Общество#Приставы#Кругом обман#Игорь кожевников
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