Начальника приставов Игоря Кожевникова отправили в СИЗО

Posted 26 июля 2019, 07:09
Published 26 июля 2019, 07:09
Modified 24 декабря, 18:41
Updated 24 декабря, 18:41
Сегодня, 26 июля, Дзержинский районный суд арестовал на два месяца начальника управления федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Пермскому краю Игоря Кожевникова. Он отправлен в СИЗО до сентября по обвинению в получении взятки в размере 1,5 млн рублей, пишет «КоммерсантЪ-Прикамье». Временно исполнять обязанности главы будет Эдуард Петерс — заместитель Кожевникова.
По данным следствия, Кожевников и его подчиненная в ноябре и декабре 2017 года получили взятку. Однако задержали руководителя ФССП только 24 июля. Вторая подозреваемая — Александра Марданова — уже находится в СИЗО по обвинению в хищениях. Оба эпизода объединили в одно произодство. В службе приставов по-прежнему не комменитруют задержание начальника.