Начальника приставов Игоря Кожевникова отправили в СИЗО

По данным следствия, Кожевников и его подчиненная в ноябре и декабре 2017 года получили взятку. Однако задержали руководителя ФССП только 24 июля. Вторая подозреваемая — Александра Марданова — уже находится в СИЗО по обвинению в хищениях. Оба эпизода объединили в одно произодство. В службе приставов по-прежнему не комменитруют задержание начальника.