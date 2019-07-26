В конце августа Пермский краевой суд рассмотрит апелляцию Павла Ляха

Posted 26 июля 2019, 07:34
Published 26 июля 2019, 07:34
Modified 2 марта 2023, 14:35
Updated 2 марта 2023, 14:35
Пермский краевой суд определился с датой рассмотрения апелляционной жалобы бывшего главы Минспорта Пермского края Павла Ляха. Заседание состоится 21 августа. Информация об этом появилась в картотеке суда. Как ранее пояснял Properm.ru адвокат Роман Ахметов, защита хочет оправдать Ляха по эпизоду со стадионом «Динамо».
Ранее Ленинский суд Перми признал бывшего министра виновным в превышении должностных полномочий при реконструкции стадиона. Тогда бюджету был нанесен ущерб на сумму 23,5 млн рублей. Павла Ляха приговорили к трем годам условно с испытательным сроком в два года. Его заместитель Руслан Садченко также получил условный срок по обвинению в мошенничестве.