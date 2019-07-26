В конце августа Пермский краевой суд рассмотрит апелляцию Павла Ляха

Ранее Ленинский суд Перми признал бывшего министра виновным в превышении должностных полномочий при реконструкции стадиона. Тогда бюджету был нанесен ущерб на сумму 23,5 млн рублей. Павла Ляха приговорили к трем годам условно с испытательным сроком в два года. Его заместитель Руслан Садченко также получил условный срок по обвинению в мошенничестве.