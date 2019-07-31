МЧС предупреждает о тумане и сильном ветре в Прикамье

31 июля и 1 августа в Прикамье ожидаются сильные дожди, туман и порывы ветра до 16 м/с. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю. Специалисты ведомства допускают, что из-за ухудшения погодных условий в регионе возможны подтопления, обрывы проводов, пожары.