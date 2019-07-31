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Posted 31 июля 2019, 10:03

Published 31 июля 2019, 10:03

Modified 2 марта 2023, 14:35

Updated 2 марта 2023, 14:35

МЧС предупреждает о тумане и сильном ветре в Прикамье

31 июля 2019, 10:03
В ведомстве рекомендуют отказаться от дальних поездок и держаться дальше от деревьев.

31 июля и 1 августа в Прикамье ожидаются сильные дожди, туман и порывы ветра до 16 м/с. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю. Специалисты ведомства допускают, что из-за ухудшения погодных условий в регионе возможны подтопления, обрывы проводов, пожары.

В МЧС рекомендуют избегать нахождения рядом с деревьями, рекламными щитами, незакрепленными конструкциями и линиями электропередач, а также быть внимательными на дорогах.

#Общество
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