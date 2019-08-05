«Я уже смирился, но хочется им нервы потрепать». На строительстве ледовой арены в Губахе кинули рабочих

Те, кто работает вахтовым методом, особенно на севере страны, все чаще жалуются, что работодатели «кидают». Реже не платят совсем, в таких случаях правоохранительные органы, как правило, подключаются. Чаще платят не полностью, обещают окончательно рассчитаться в конце вахты. Потом каждый месяц обещают, что «вот-вот», «скоро», «обязательно». В прокуратуру идут не все обманутые, хотя, по словам экспертов, шансы у работников есть. Даже если рабочие не заключили трудовой договор либо договор гражданско-правового характера (например: договор возмездного оказания услуг).