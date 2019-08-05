«Я уже смирился, но хочется им нервы потрепать». На строительстве ледовой арены в Губахе кинули рабочих

Posted 5 августа 2019,, 05:02
Published 5 августа 2019,, 05:02
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
Осенью 2018 года Игорь Гиско с двумя напарниками приехал на машине из республики Беларусь в Губаху — строить ледовую арену. О возможности заработать им рассказали знакомые из Минска. Игорю и другим работникам пообещали определенную оплату за почасовую работу, за сдельную работу, поселили в местном общежитии.
По словам Игоря Гиско, как минимум у 20 человек, у него в том числе, собрали паспорта — для составления зарплатных ведомостей. Но за деньги, которые им выдавали, они расписывались в тетрадочках и на листочках. Руководил ими прораб Сергей Дорохов. Трудовые отношения никак официально не оформлялись. Игорь Гиско говорит, что ему остались должны около 200 тыс. рублей.
Жителей Губахи, работавших на стройке, было не больше пяти человек, среди них Александр, он не стал называть свою фамилию. По его словам, ему остались должны 15 тыс. рублей, но для его семьи это существенные деньги.
Александр, по его словам, выполнял самые разные работы: сваривал трубы отопления, строил лестницы. «Я чего только не делал, вплоть до того, что переделывал пол, долбил (там канализацию засорили, и пришлось переделывать)», — вспоминает Александр одну из причин срыва первоначально заявленных сроков строительства. По словам Александра, он надеется, что все же «ребята разберутся», и «деньги всем доплатят».
Новую ледовую арену в Губахе строили на деньги благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Общая стоимость строительства составила 240 млн рублей. Из них около 180 млн рублей – средства, вложенные благотворительным фондом, остальное — из бюджетов края и муниципалитета (Пермский край закупил холодильное, спортивно-технологическое оборудование, муниципалитет выделил участок и присоединил его к инженерным сетям).
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Общая площадь арены составляет 2,3 тыс. кв. м. Размеры ледового поля — 56×28 м. Единовременно каток способен принять до 70 человек. Вместимость трибун составляет 185 зрителей. Инициатором строительства стал воспитанник губахинской школы, заслуженный мастер спорта — игрок петербургского клуба СКА Евгений Кетов, чей первый тренер Владимир Колесников и сейчас тренирует хоккеистов Губахи.
Подрядчиком была московская компания — ООО «Техностройальянс-Запад». Бенефециар и гендиректор компании Александр Суравцов. Выручка компании за 2017 год 39,6 млн рублей, чистая прибыль — 1,4 млн рублей. По указанному в СПАРК номеру телефона компании никто не отвечает.
Соглашение о строительстве было подписано в 2017 году между губернатором Пермского края Максимом Решетниковым и фондом Тимченко. Тогда шла активная кампания по выборам губернатора. Глава Губахи Николай Лазейкин на встрече губернатора с жителями Губахи в апреле 2017 года заявил: «Я хочу взять на себя ответственность за реализацию проекта: май–июнь — проведение строительно-монтажных работ, с июня по ноябрь — монтаж оборудования, ноябрь–декабрь — пуск ледового дворца», после этого заявления были установлены сроки строительства: с мая по декабрь 2017 года.
Но что-то пошло не так (в том числе засорили канализацию, пришлось переделывать пол), и арену сдали только в 2019 году. Рабочие, которым подрядчик остался должен, говорят, что проблемы с выплатами начались уже в начале лета 2018 года. «Я работал до апреля 2018 года, мне остались должны около 200 тыс. рублей», — говорит Игорь Гиско. «Вообще я уже смирился, но хочется им нервы потрепать, — добавляет он. — Да и парней жалко».
Контролировал ход строительства ледовой арены местный муниципалитет. Но по данным администрации Губахи, финансовой стороной вопроса строительства местные власти не занимались, деньги местного бюджета были потрачены на оформление земельного участка и подключение к сетям.
В фонд Тимченко Properm.ru сделал запрос, почему получилось так, что с рабочими не рассчитались полностью. Полученный ответ опубликуем.
Те, кто работает вахтовым методом, особенно на севере страны, все чаще жалуются, что работодатели «кидают». Реже не платят совсем, в таких случаях правоохранительные органы, как правило, подключаются. Чаще платят не полностью, обещают окончательно рассчитаться в конце вахты. Потом каждый месяц обещают, что «вот-вот», «скоро», «обязательно». В прокуратуру идут не все обманутые, хотя, по словам экспертов, шансы у работников есть. Даже если рабочие не заключили трудовой договор либо договор гражданско-правового характера (например: договор возмездного оказания услуг).
Адвокат Александр Антипов пояснил Properm.ru, что теперь для защиты своих интересов работникам придется обращаться в суд и доказывать, что они действительно осуществляли трудовые функции. Если в суде получится доказать, что между сторонами в действительности были трудовые отношения, то можно взыскать задолженность по зарплате.
Проблема может возникуть с определением суммы задолженности. В случае отсутствия доказательств, подтверждающих размер заработной платы работника, суд вправе определить ее размер, исходя из обычного вознаграждения работника его квалификации в данной местности. Если же размер такого вознаграждения определить невозможно, то ориентироваться будут на минимальную заработную плату в субъекте РФ.