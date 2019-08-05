properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 августа 2019, 11:14

Published 5 августа 2019, 11:14

Modified 2 марта 2023, 14:35

Updated 2 марта 2023, 14:35

Житель Лысьвы попался на незаконной торговле металлоломом

5 августа 2019, 11:14
Сюжет
Кругом обман
Всего незарегистрированному предпринимателю удалось получить прибыть почти в 3 млн рублей.

В Лысьве вынесли приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным в незаконной предпринимательской деятельности, сообщает прокуратура Пермского края.

Мужчина с марта по ноябрь 2018 года занимался хранением и реализацией лома черных металлов. Бизнес он организовал в гаражных боксах. После этого предприниматель продавал лом по завышенной цене. Всего мужчина заработал более 2,9 млн рублей.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.

#Общество#Кругом обман
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика