Житель Лысьвы попался на незаконной торговле металлоломом

Posted 5 августа 2019, 11:14
Published 5 августа 2019, 11:14
Modified 2 марта 2023, 14:35
Updated 2 марта 2023, 14:35
В Лысьве вынесли приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным в незаконной предпринимательской деятельности, сообщает прокуратура Пермского края.
Мужчина с марта по ноябрь 2018 года занимался хранением и реализацией лома черных металлов. Бизнес он организовал в гаражных боксах. После этого предприниматель продавал лом по завышенной цене. Всего мужчина заработал более 2,9 млн рублей.
Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.