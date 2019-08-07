На перекрестке Советской-Компроса перекрыли движение из-за переустройства ливневки

Сегодня, 7 августа, на перекрестке Комсомольского проспекта и ул. Советской началось переустройства ливневой канализации. На время работ (около двух недель) прекращено движение всего транспорта по ул. Советской в районе пересечения с проспектом, а также по одной полосе Компроса до ул. Петропавловской.