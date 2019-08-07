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Posted 7 августа 2019, 10:38

Published 7 августа 2019, 10:38

Modified 24 декабря, 18:37

Updated 24 декабря, 18:37

На перекрестке Советской-Компроса перекрыли движение из-за переустройства ливневки

7 августа 2019, 10:38
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Пермские дороги
По данным городского департамента дорог и транспорта, работы займут около двух недель.

Сегодня, 7 августа, на перекрестке Комсомольского проспекта и ул. Советской началось переустройства ливневой канализации. На время работ (около двух недель) прекращено движение всего транспорта по ул. Советской в районе пересечения с проспектом, а также по одной полосе Компроса до ул. Петропавловской.

Работы проводятся в рамках первого этапа реконструкции Компроса от ул. Монастырской до ул. Екатерининской. Исполнитель — ООО «Асфальтобетонный завод №1». Стоимость контракта составила 451,6 млн рублей.

#Авто#Пермские дороги#Компрос#Пермь 300
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