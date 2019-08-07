На перекрестке Советской-Компроса перекрыли движение из-за переустройства ливневки

Posted 7 августа 2019, 10:38
Published 7 августа 2019, 10:38
Modified 24 декабря, 18:37
Updated 24 декабря, 18:37
Сегодня, 7 августа, на перекрестке Комсомольского проспекта и ул. Советской началось переустройства ливневой канализации. На время работ (около двух недель) прекращено движение всего транспорта по ул. Советской в районе пересечения с проспектом, а также по одной полосе Компроса до ул. Петропавловской.
Работы проводятся в рамках первого этапа реконструкции Компроса от ул. Монастырской до ул. Екатерининской. Исполнитель — ООО «Асфальтобетонный завод №1». Стоимость контракта составила 451,6 млн рублей.