В Ижевске могут поднять стоимость проезда в транспорта до 25 рублей

Как пишет издание, сведения о повышении цен за проезд в общественном транспорте Ижевска чиновники по телефону комментировать не стали. Ранее, в феврале 2019 года, МУП «ИжГЭТ» предлагал установить стоимость проезда на уровне 23 рублей.