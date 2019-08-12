В Ижевске могут поднять стоимость проезда в транспорта до 25 рублей

Posted 12 августа 2019, 12:31
Published 12 августа 2019, 12:31
Modified 2 марта 2023, 14:34
Updated 2 марта 2023, 14:34
Стоимость проезда в общественном транспорте Ижевска поднимется до 25 рублей. Об этом сообщает Udminfo.ru, ссылаясь на неофициальные источники.
Как пишет издание, сведения о повышении цен за проезд в общественном транспорте Ижевска чиновники по телефону комментировать не стали. Ранее, в феврале 2019 года, МУП «ИжГЭТ» предлагал установить стоимость проезда на уровне 23 рублей.
Сейчас горожане платят 20 рублей. Последний раз стоимость проезда в Ижевске поднимали в 2015 году.