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Posted 12 августа 2019, 12:31

Published 12 августа 2019, 12:31

Modified 2 марта 2023, 14:34

Updated 2 марта 2023, 14:34

В Ижевске могут поднять стоимость проезда в транспорта до 25 рублей

12 августа 2019, 12:31
Сейчас горожане платят 20 рублей за одну поездку.

Стоимость проезда в общественном транспорте Ижевска поднимется до 25 рублей. Об этом сообщает Udminfo.ru, ссылаясь на неофициальные источники.

Как пишет издание, сведения о повышении цен за проезд в общественном транспорте Ижевска чиновники по телефону комментировать не стали. Ранее, в феврале 2019 года, МУП «ИжГЭТ» предлагал установить стоимость проезда на уровне 23 рублей.

Сейчас горожане платят 20 рублей. Последний раз стоимость проезда в Ижевске поднимали в 2015 году.

#Общество
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