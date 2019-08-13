Бежим вместе с олимпийцами. Забег «Встреча поколений» позволил собрать 640 тысяч для детей с ОВЗ

Posted 13 августа 2019, 06:20
Published 13 августа 2019, 06:20
Modified 2 марта 2023, 14:35
Updated 2 марта 2023, 14:35
Альберта Демченко знают и любят в Пермском крае, он уроженец Чусового, там началась его спортивная карьера, он трёхкратный обладатель серебряных медалей Олимпийских игр по санному спорту. По его словам, забег «Встреча поколений» задуман как сбор всех участников и призеров Олимпийских игр из Пермского края.
Название Первого благотворительного забега «Встреча поколений» стало символичным, так как на мероприятие пришли семьями. «Дети приобщаются к спорту, видят заслуженных спортсменов, видят, как принимают участие в забеге их мамы и папы, и сами, может, захотят стать олимпийскими чемпионами», — сказал Альберт Демченко.
Кроме самого Альберта Демченко, гостями забега стали бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи по могулу Александр Смышляев, лыжник, Олимпийский чемпион и серебряный призер Олимпиады 1988 года Михаил Девятьяров, лыжник, бронзовый призер Чемпионата мира 2019 года в личном спринте, чемпион России Глеб Ретивых, бронзовый призер Чемпионата мира 2007 года в Мадонна ди Кампильо по могулу, многократный чемпион страны, участник Олимпиады 2006 года в Турине Руслан Шарифуллин.
«Только спорт объединяет всех, — обратился с приветственным словом к собравшимся Михаил Девятьяров. — Я поздравляю всех с праздником, с Днем физкультурника! Желаю всем благополучия: и состоявшимся и будущим чемпионам! Новых побед, новых достижений! »
Все средства — 640 тыс. рублей, — собранные в результате проведения мероприятия, будут направлены на реализацию программы по сенсорной интеграции детей с особенностями развития (расстройство аутического спектра, ДЦП, нарушение развития речи) в двух детских садах (в Чусовом и в Краснокамске). Программа включает в себя оснащение садиков специализированным оборудованием (тренажерами) и методическими материалами для сенсорной интеграции и развития детей.
Любители активного образа жизни преодолели дистанции в 1 км, 3 км и 10 км по пересеченной местности. «Встреча поколений» собрала 700 человек, а также десять корпоративных команд, среди которых — представители промышленных предприятий, общественных организаций, государственных структур, коммерческих компаний и образовательных учреждений.
Корпоративные команды пробежали дистанцию в 3 км. На старт Первого благотворительного забега «Встреча поколений» вышли и 26 сотрудников генерального спонсора мероприятия — Уральского завода противогололедных материалов (ООО УЗПМ).
Для руководителя службы протокола и документационного обеспечения УЗПМ Екатерины Кужельной этот забег стал первым. По ее словам, тяжело было заставить себя встать утром, поняв, что бежать придется по мокрой траве. «Но в какой-то момент ты перестаешь думать о том, что кроссовки промокли насквозь, ты входишь в темп и в этом темпе бежишь», — поделилась Екатерина ощущениями с Properm.ru. Главным было добежать до финиша, понять, что смогла. Цель и смысл мероприятия придавали сил.
Заместитель директора по социальной работе УЗПМ Анна Фицай рассказала, что уже в третий раз участвует в массовом забеге. Дистанция не показалась сложной — дважды в неделю она выходит на вечернюю пробежку по улицам города. В беседе с Properm.ru Анна Фицай отметила, что благотворительность, здоровый образ жизни и спорт занимают особое место в жизни предприятия.
Во время благотворительного забега «Встреча поколений» для участников и зрителей прошли выступления спортивных команд Пермского края, работали диджеи, аниматоры, площадка комплекса ГТО и фудкорт. Организаторы планируют сделать мероприятие ежегодным.