Бежим вместе с олимпийцами. Забег «Встреча поколений» позволил собрать 640 тысяч для детей с ОВЗ

Для руководителя службы протокола и документационного обеспечения УЗПМ Екатерины Кужельной этот забег стал первым. По ее словам, тяжело было заставить себя встать утром, поняв, что бежать придется по мокрой траве. «Но в какой-то момент ты перестаешь думать о том, что кроссовки промокли насквозь, ты входишь в темп и в этом темпе бежишь», — поделилась Екатерина ощущениями с Properm.ru. Главным было добежать до финиша, понять, что смогла. Цель и смысл мероприятия придавали сил.