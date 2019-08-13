Он оскорблял пермяков и отправлял их гореть в аду. Интервью секретаря Пермской епархии Андрея Литовки

Сейчас, допустим, интересный проект развития культурного кластера на заводе им. Шпагина. Там органично нужно вливать это в территорию Петропавловского собора. Там просится: лестница, трафик, открытая территория, пространство. Кстати, есть свой храм ведь, часовня. По ней тоже есть вопросы, есть горячий повод — давайте сносить. Да вы снесите, попробуйте. Мы готовы, допустим, перенести, но под определенные условия. Говорят: «Нет. Условия? Так просто давайте». Так просто ничего не бывает. Мы же не приходим к вам в администрацию со своей свечкой. Нужно понимать…