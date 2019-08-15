Заксобрание Пермского края потратит на собственное содержание 600 миллионов рублей

Posted 15 августа 2019, 04:05
Published 15 августа 2019, 04:05
Modified 2 марта 2023, 14:34
Updated 2 марта 2023, 14:34
22 августа Законодательное собрание Пермского края рассмотрит вопрос об утверждении расходов на обеспечение собственной деятельности на 2020 год и плановые 2021 и 2022 годы. Содержание регионального парламента в 2020 году будет стоить бюджету края 600,5 млн рублей. Это на 18,8 млн меньше, чем в 2019 году.
Большая часть средств будет потрачена на «Обеспечение деятельности законодательного собрания, осуществление мероприятий в сфере разработки законопроектов» — 594,4 млн рублей. В этот раздел включены траты за аренду, транспортные услуги, связь, оплату труда, социальные выплаты. На обеспечение деятельности молодежного парламента потратят 4,7 млн рублей. Самый незначительный раздел в смете заксобрания — средства на проведения конкурсов среди представительных органов районов и городских округов Прикамья (600,5 тыс. рублей).
В 2021 году планируется направить на содержание заксобрания 638,8 млн рублей, а в 2022 году — 606,9 млн рулей (без учета ремонта седьмого этажа Дома советов и зала заседаний).