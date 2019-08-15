Заксобрание Пермского края потратит на собственное содержание 600 миллионов рублей

22 августа Законодательное собрание Пермского края рассмотрит вопрос об утверждении расходов на обеспечение собственной деятельности на 2020 год и плановые 2021 и 2022 годы. Содержание регионального парламента в 2020 году будет стоить бюджету края 600,5 млн рублей. Это на 18,8 млн меньше, чем в 2019 году.