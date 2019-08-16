Чиновники рассказали, почему убрали мусорный завал на Молодежке вместе с контейнерной площадкой

Как сообщили Properm.ru в пресс-службе мэрии Перми, контейнерная площадка находилась на муниципальной земле без соответствующего разрешения. «Ни одна из управляющих компаний, которые обслуживают близлежащие дома не взяла ее на содержание. Вывоз мусора организацией-перевозчиком не осуществлялся, а подбор мусора проводился силами МКУ. В связи с этим контейнерная площадка была ликвидирована», — пояснили в администрации.