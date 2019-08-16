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Posted 16 августа 2019, 06:19

Published 16 августа 2019, 06:19

Modified 24 декабря, 18:39

Updated 24 декабря, 18:39

Чиновники рассказали, почему убрали мусорный завал на Молодежке вместе с контейнерной площадкой

Чиновники рассказали, почему убрали мусорный завал на Молодежке вместе с контейнерной площадкой

16 августа 2019, 06:19
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Коммунальный рай
Несанкционированная свалка оказалась на муниципальной земле. Ни одна из управляющих компаний, не взяла ее на содержание.

10 августа на портале «Управляем вместе» была подана жалоба на несвоевременную уборку территории контейнерной площадки рядом с ул. Веденеева, 46. 14 августа сотрудники МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» отчитались об устранении проблемы. Однако вместе с мусором они убрали и саму контейнерную площадку.

Как сообщили Properm.ru в пресс-службе мэрии Перми, контейнерная площадка находилась на муниципальной земле без соответствующего разрешения. «Ни одна из управляющих компаний, которые обслуживают близлежащие дома не взяла ее на содержание. Вывоз мусора организацией-перевозчиком не осуществлялся, а подбор мусора проводился силами МКУ. В связи с этим контейнерная площадка была ликвидирована», — пояснили в администрации.

Сейчас руководство Орджоникидзевского района ведет работу с управляющими компаниями и собственниками домов, чтобы решить, как будет организован вывоз мусора. До решения вопроса в ближайшие дни на месте ликвидированной площадки должен быть установлен временный мусорный контейнер.

#Общество#Коммунальный рай
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