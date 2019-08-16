Чиновники рассказали, почему убрали мусорный завал на Молодежке вместе с контейнерной площадкой

Posted 16 августа 2019, 06:19
Published 16 августа 2019, 06:19
Modified 24 декабря, 18:39
Updated 24 декабря, 18:39
10 августа на портале «Управляем вместе» была подана жалоба на несвоевременную уборку территории контейнерной площадки рядом с ул. Веденеева, 46. 14 августа сотрудники МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» отчитались об устранении проблемы. Однако вместе с мусором они убрали и саму контейнерную площадку.
Как сообщили Properm.ru в пресс-службе мэрии Перми, контейнерная площадка находилась на муниципальной земле без соответствующего разрешения. «Ни одна из управляющих компаний, которые обслуживают близлежащие дома не взяла ее на содержание. Вывоз мусора организацией-перевозчиком не осуществлялся, а подбор мусора проводился силами МКУ. В связи с этим контейнерная площадка была ликвидирована», — пояснили в администрации.
Сейчас руководство Орджоникидзевского района ведет работу с управляющими компаниями и собственниками домов, чтобы решить, как будет организован вывоз мусора. До решения вопроса в ближайшие дни на месте ликвидированной площадки должен быть установлен временный мусорный контейнер.