Предпринимателей Пермского края обязывают заключать договоры с «Теплоэнерго», но ничего не объясняют

В социальных сетях пермский предприниматель опубликовал скан «Уведомления о совершении адмнистративного правонарушения», который ему прислал оператор по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) ПКГУП «Теплоэнерго». В уведомлении значится, что в декабре 2018 года в адрес предприятия была направлена информация о порядке заключения договора на оказание услуг по обращению с ТКО. За уклонение от заключения договора предусмотрены штрафы: от 30 тыс. до 50 тыс. рублей на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. На юридических лиц — от 100 до 250 тыс. рублей. Педприниматель утверждает, что твердых коммунальных отходов у него нет. Но заключить договор его обязывают.