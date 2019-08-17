Предпринимателей Пермского края обязывают заключать договоры с «Теплоэнерго», но ничего не объясняют

Posted 17 августа 2019, 08:01
Published 17 августа 2019, 08:01
Modified 2 марта 2023, 14:34
Updated 2 марта 2023, 14:34
В социальных сетях пермский предприниматель опубликовал скан «Уведомления о совершении адмнистративного правонарушения», который ему прислал оператор по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) ПКГУП «Теплоэнерго». В уведомлении значится, что в декабре 2018 года в адрес предприятия была направлена информация о порядке заключения договора на оказание услуг по обращению с ТКО. За уклонение от заключения договора предусмотрены штрафы: от 30 тыс. до 50 тыс. рублей на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. На юридических лиц — от 100 до 250 тыс. рублей. Педприниматель утверждает, что твердых коммунальных отходов у него нет. Но заключить договор его обязывают.
В комментариях пермяки говорят о том, что оператор по обращению с ТКО должен заключать договор с собственником помещений, а не с арендаторами. Однако уведомления приходят и арендаторам. В некоторых случаях, по словам пермяков, уведомления пришли и на фактический, и на юридический адрес. Разъяснений или ответов от ПКГУП «Теплоэнерго» по этому поводу нет, дозвониться до оператора предприниматели не смогли.
Некоторые отмечают, что несмотря на давно заключенный договор платежек еще не видели. Меж тем люди не хотят платить пени и штрафы за неуплату, не хоят, чтобы накопилась задолженность. Такие же комментарии и в группе «Теплоэнерго» ВКонтакте.
На сайте ПКГУП «Теплоэнерго» содержится информация, что «обязательства по оплате ТКО несут «юридические лица и ИП, в результате деятельности которых образуются ТКО». «Все юридические лица, по закону, должны заключить договор», — подчеркивает оператор.