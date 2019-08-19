Компания Евгения Фридмана вновь взяла большинство контрактов на оказание услуг скорой помощи

На ближайшие два года ООО «Новоскор» (входит в ГК «Феникс» Евгения Фридмана) останется основным поставщиком услуг автомобилей скорой помощи в Перми и нескольких районах края. Итоги 10 из 11 торгов были подведены 16 августа.