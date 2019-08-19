Компания Евгения Фридмана вновь взяла большинство контрактов на оказание услуг скорой помощи

Posted 19 августа 2019, 11:49
Published 19 августа 2019, 11:49
Modified 2 марта 2023, 14:34
Updated 2 марта 2023, 14:34
На ближайшие два года ООО «Новоскор» (входит в ГК «Феникс» Евгения Фридмана) останется основным поставщиком услуг автомобилей скорой помощи в Перми и нескольких районах края. Итоги 10 из 11 торгов были подведены 16 августа.
Общая сумма контрактов составила 545 млн рублей. Срок исполнения контрактов — до конца 2021 года. Как пишет «Ъ-Прикамье», победителям по восьми лотам была признана компания Фридмана. Также завтра должны подвести итоги по самому крупному лоту (91 млн рублей) — Центральной подстанции скорой помощи.