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Posted 19 августа 2019, 11:49

Published 19 августа 2019, 11:49

Modified 2 марта 2023, 14:34

Updated 2 марта 2023, 14:34

Компания Евгения Фридмана вновь взяла большинство контрактов на оказание услуг скорой помощи

19 августа 2019, 11:49
Сюжет
Медицина в Прикамье
Известно, что ООО «Новоскор» было признано победителем в 8 из 11 объявленных лотах.

На ближайшие два года ООО «Новоскор» (входит в ГК «Феникс» Евгения Фридмана) останется основным поставщиком услуг автомобилей скорой помощи в Перми и нескольких районах края. Итоги 10 из 11 торгов были подведены 16 августа.

Общая сумма контрактов составила 545 млн рублей. Срок исполнения контрактов — до конца 2021 года. Как пишет «Ъ-Прикамье», победителям по восьми лотам была признана компания Фридмана. Также завтра должны подвести итоги по самому крупному лоту (91 млн рублей) — Центральной подстанции скорой помощи.

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