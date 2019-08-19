Медведица Милка поразила сотрудников пермского зоопарка новым «макияжем»

Posted 19 августа 2019, 10:59
Published 19 августа 2019, 10:59
Modified 2 марта 2023, 14:34
Updated 2 марта 2023, 14:34
Медведица Милка из пермского зоопарка предстала перед гостями и сотрудниками учреждения в новом образе. Она «накрасила» брови и нос в голубой цвет. Забавное фото животного опубликовали в официальной группе зоопарка во «ВКонтакте».
«Когда просто хотела быть красивой, но переборщила с косметикой. Что только не придумают животные, чтобы разнообразить наши скучные рабочие будни. Сегодня, например, Милка поразила нас ярким «макияжем». Как она так умудрилась и зачем, история умалчивает. Видимо хотела впечатлить Сэрику, не иначе», — написали сотрудники учреждения.
Однако далеко не всем пермякам фотография показалась забавной. Некоторые выразили серьезную озабоченность:
— Когда уже закроют такие зоопарки, без слез не взглянешь!
— Убогий пермский зоопарк. Слава Богу слон умер, только так можно покинуть эту тюрьму.
— В природе такого быть не должно. А люди еще и в этом что-то забавное находят…