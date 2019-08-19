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Posted 19 августа 2019, 10:59

Published 19 августа 2019, 10:59

Modified 2 марта 2023, 14:34

Updated 2 марта 2023, 14:34

Медведица Милка поразила сотрудников пермского зоопарка новым «макияжем»

19 августа 2019, 10:59
Сюжет
Просто посмотрите на это
Некоторых пермяков внешний вид животного серьезно озаботил. Они считают, что ничего забавно в такой ситуации нет.

Медведица Милка из пермского зоопарка предстала перед гостями и сотрудниками учреждения в новом образе. Она «накрасила» брови и нос в голубой цвет. Забавное фото животного опубликовали в официальной группе зоопарка во «ВКонтакте».

«Когда просто хотела быть красивой, но переборщила с косметикой. Что только не придумают животные, чтобы разнообразить наши скучные рабочие будни. Сегодня, например, Милка поразила нас ярким «макияжем». Как она так умудрилась и зачем, история умалчивает. Видимо хотела впечатлить Сэрику, не иначе», — написали сотрудники учреждения.

Однако далеко не всем пермякам фотография показалась забавной. Некоторые выразили серьезную озабоченность:

— Когда уже закроют такие зоопарки, без слез не взглянешь!

— Убогий пермский зоопарк. Слава Богу слон умер, только так можно покинуть эту тюрьму.

— В природе такого быть не должно. А люди еще и в этом что-то забавное находят…

#Общество#Просто посмотрите на это
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