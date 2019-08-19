Медведица Милка поразила сотрудников пермского зоопарка новым «макияжем»

«Когда просто хотела быть красивой, но переборщила с косметикой. Что только не придумают животные, чтобы разнообразить наши скучные рабочие будни. Сегодня, например, Милка поразила нас ярким «макияжем». Как она так умудрилась и зачем, история умалчивает. Видимо хотела впечатлить Сэрику, не иначе», — написали сотрудники учреждения.