Банк «Открытие» поддержит международный статус Пермского марафона

Пермский марафон, организованный при поддержке банка «Открытие», определит сильнейших в борьбе за главный приз. Участники смогут выбрать забег на марафон - 42,195 км, (марафон), полумарафон - 21,098 км, бег по шоссе на дистанции 10,550 км, бег на дистанции: 5 км, 3 км, 2 км и 200 метров (заезд на колясках), детский забег. Мероприятие будет проходить в Перми 7 и 8 сентября. Все участники забега получат индивидуальный номер, электронный чип для определения результата, а также майку с символикой забега. Для всех гостей спортивного праздника будет организована развлекательная программа, шоу по силовому экстриму в буксировке грузовой техники, фестиваль боевых искусств и многое другое.