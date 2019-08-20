Банк «Открытие» поддержит международный статус Пермского марафона

Posted 20 августа 2019, 10:29
Published 20 августа 2019, 10:29
Modified 2 марта 2023, 14:34
Updated 2 марта 2023, 14:34
Пермский марафон, организованный при поддержке банка «Открытие», определит сильнейших в борьбе за главный приз. Участники смогут выбрать забег на марафон - 42,195 км, (марафон), полумарафон - 21,098 км, бег по шоссе на дистанции 10,550 км, бег на дистанции: 5 км, 3 км, 2 км и 200 метров (заезд на колясках), детский забег. Мероприятие будет проходить в Перми 7 и 8 сентября. Все участники забега получат индивидуальный номер, электронный чип для определения результата, а также майку с символикой забега. Для всех гостей спортивного праздника будет организована развлекательная программа, шоу по силовому экстриму в буксировке грузовой техники, фестиваль боевых искусств и многое другое.
«Банк «Открытие» традиционно поддерживает крупные спортивные мероприятия по всей России. Для нас большая честь поддержать Пермский марафон и быть частью новейшей истории края, ведь это событие уже успело стать визитной карточкой региона», - отметила управляющая банком «Открытие» в Пермском крае Валентина Жильцова.
Место проведения соревнования: старт и финиш – г. Пермь, ул. Ленина, 53, площадь у КГАУК «Пермский академический Театр-Театр». Трасса пролегает по центральным улицам города Перми, маршрут трассы согласно приложению 1. Дата проведения соревнований: 7,8 сентября 2019 года. Для каждого желающего банк «Открытие» запустил возможность регистрации во всех офисах банка в Пермском крае. Оплатить взнос за участие можно и картой, и наличными. Каждый зарегистрировавшийся и выбравший беговой клуб ФК «Открытие» автоматически станет участником розыгрыша фирменных призов и сувениров.
Розыгрыш пройдет 8 сентября, имена победителей будут опубликованы в этот же день в официальной группе марафона в социальных сетях. Чтобы найти удобное отделение банка, необходимо пройти по ссылке выбрать нужный город и подходящий адрес.