Бизнес-фейлы пермских стартаперов, или как зарабатывать с помощью ИТ

В век цифровизации мы зачитываемся историями успеха Марка Цукерберга, Стива Джобса, Илона Маска и других стартаперов. Их примеры доказывают, что инновации – эффективный инструмент для развития бизнеса вне зависимости от его масштаба, отрасли и региона. Но стать следующим Биллом Гейтсом дано не всем. Более того, по статистике за прошлый год в России ликвидировали в два раза больше юрлиц, чем открыли. Среди причин: высокие налоги, падение спроса и ошибки при планировании бизнес-стратегии. О том, как пермяки строят свои стартапы, причем здесь инновации, и кто может протянуть руку предпринимателям — в материале Properm.ru.

Меняйте стратегию, или Москва не всему голова Василий Черных вместе с единомышленниками увлекается радиоуправляемой техникой. А еще Василий — счастливый человек, потому что смог превратить свое хобби в бизнес. «Решили, что раз нам это нравится, и этого нет в Перми, надо сделать», — объясняет молодой человек. Поэтому в прошлом году вместе командой они и запускали аттракцион с хуверами (это такие гоночные дроны). Надеялись, что клиенты в дрон-арену попрут из соседнего лазертага, поэтому в рекламу вкладываться сильно не стали. Василий Черных, предприниматель: — На ремонт и оборудование потратили около 200 тыс. рублей. При этом в медиа продвижение вкладываться смысла не было — не смогли бы окупить. Планировали выйти на самоокупаемость через четыре-пять месяцев, но работали полгода в ноль. Сыграла роль еще и низкая проходимость «Ловушки», на которых стартап наиболее уязвим, не всегда очевидны. В случае с хуверами предприниматели позаимствовали московский опыт, где арены открывались в популярных ТЦ. Но чтобы начать зарабатывать пермякам пришлось полностью изменить концепцию и выйти в корпоративный сектор. «Решили, что нужно делать выездные мероприятия — на корпоративы, вечеринки и.т.д. С весны этого года перешли в новый формат, выполнили три заказа и получили выручку за полгода!» — рассказывает автор проекта. На следующем этапе предприниматели хотят устраивать глобальные мероприятия, а также запустить школу дрон-рейсинга. Поэтому и на рекламу тоже сделают акцент. Оксана Кайгородова, директор пермского филиала МТС: — Зачастую стартапы и малый бизнес отказываются от продвижения, ведь эти затраты значительны и могут не принести ожидаемого эффекта. Поэтому так важно сегментировать целевую аудиторию, которой интересен ваш продукт или услуга и выстраивать с ней четкие коммуникации, не распыляясь на всех. Для этого мы советуем не рассылать SMS-сообщения по купленной в интернете абонентской базе, которая не соответствует действительности и обычно вызывает негативную реакцию у получателя. Мы с помощью обезличенного анализа Big Data фильтруем аудиторию по 120 параметрам, от пола, возраста, уровня доходов, интересов до геолокации — ориентироваться только на тех клиентов, которые часто бывают в заданной зоне или окажутся в ней в определенный момент. Если у вас уже есть клиенты, вы можете загрузить их номера телефонов, и наша платформа «Маркетолог МТС» сформирует подходящую выборку по аналогии. Уходить нельзя остаться Рекордсменами по бизнес-фейлам можно спокойно называть «открывателей» кофеен (просто погуглите). Чтобы точка заработала нужно около 100 тыс. рублей — основные траты на оборудование. И именно дешевый входной билет делает кофейни столь популярными. На крайний случай — уйдете в минус, потеряв деньги на аренду, а кофемашину продадите следующему стартаперу. «Кофе с собой» появилось много позднее популярного в Перми Red Cup и уместилось на площадях «Славяновский Plaza» полтора года назад. Директором был Никита Шешин, а бариста — его супруга. Вдвоем тянули кофейню, параллельно работая над другими проектами. Прибыль была в районе 30–50 тыс. рублей, пока не решили взять на работу наемного сотрудника. «Сразу же стали выходить в ноль. Спустя два месяца — в феврале 2019 года — ее закрыли», — рассказывает Никита. До июня ушли в новый проект, но все же решили вернуться, исправив ошибки: увеличить проходимость и сменив целевую аудиторию. Замеряли количество людей вручную: утром, днем, вечером, в рабочие дни и в выходные дни. Никита Шешин, предприниматель: — Делали три таких среза и смотрели средний параметр. Остановились на проходимости в 15–20 тыс. человек — возле Института культуры, на Мира. Смена локации сыграла: за три дня сделали столько же, сколько в Славяновском за неделю. Параллельно Никита занимался консалтинговым агентством. Работа в мультизадачном режиме подсказала ему еще один важный совет — очень важно грамотно собрать команду нужных людей. «Если на этом этапе все срастется, то остальное решаемо», — уточняет предприниматель. Оксана Кайгородова, директор пермского филиала МТС: — Проанализировать объем трафика вручную можно, но сложно, а для розничной сети вообще практически невозможно. Для размещения салонов МТС мы уже используем Big Data. Анализ обезличенных данных помогает определить трафик в той или иной локации, а еще — понять, кто здесь чаще всего бывает. Обобщенные данные о звонках, отпускных поездках за границу — возможность определиться, зайдет ли азиатская кухня в одном из микрорайонов Перми или лучше сделать выбор в пользу ресторана по европейскому формату. Так на основе Big Data можно привлечь и удержать клиентов, решить другие бизнес-задачи. Автоматизируйтесь! Когда 2010 году Сергей Васильев искал новый багажник для автомобиля, то столкнулся с проблемой выбора. Казалось бы — багажник! Но рынок был свободен. С тех пор предприниматель открыл уже два успешных интернет-магазина хотя первой партией торговал «с колес». Чтобы запуститься понадобилось 30 тыс. рублей: на железо и сайт. Спустя 8 лет Сергей вложил уже 600 тыс. рублей в два интернет-магазина. Сергей Васильев, предприниматель: — Создание сайта напоминает ремонт в квартире. Ты берешь работников, которые говорят, что они профессионалы. Но если что-то идет не так, они говорят: «Вы же сами так сказали делать». Нет того, кто мог бы видеть наперед, иметь большой опыт работы с интернет-магазинами. Сказать, что лучше сделать так и через три года не пожалеешь Сергею было необходимо «подружить» бухгалтерию с онлайн-магазином. Разработчики сказали, нет проблем — «подружим» любую.Разгребать последствия выбора приходится до сих пор, а стоимость интеграции выросла почти на 300%. Дважды сайты приходилось лечить от вирусов, а однажды сайт выпал из выдачи Яндекса на три месяца по до сих пор непонятным причинам. Сергей признается, что, вероятно, ему не хватает опыта работы, как не хватает опыта и пермским подрядчикам: «К московским я не иду, потому что для меня важно прийти и посмотреть в глаза исполнителям. Плюс появляется много новых решений, которые вроде бы все хотят внедрить. Они часто бывают сырыми, их трудно «подружить». Облачные технологии, виджеты, CRM-система, сервис записи и оповещения клиентов — все должно работать сообща». В планах Сергея перейти на максимальную автоматизацию процессов. Чем меньше будет человеческого фактора, тем эффективнее будет работать бизнес, уверен бизнесмен. Оксана Кайгородова, директор пермского филиала МТС: — Не в первый раз сталкиваюсь с тем, что бизнесмены делают выбор в пользу «железа», затрачивая на приобретение устаревающих серверов огромные средства. Недавно подсчитали, что размещение сайта, онлайн-магазина, бухгалтерской системы на сервере потребует 250–300 тысяч рублей, в то время как в облаке — в десять раз меньше. В последнем случае бизнесу не приходится тратиться на обновление программного обеспечения, совместимость баз данных и используемых систем, наличие антивирусов, системного администратора. За все это отвечает ваш облачный провайдер. В зависимости от аппетитов вашего бизнеса вы можете изменять объем виртуального сервера в большую или меньшую стоимость и платить только за него.