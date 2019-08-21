Бизнес-фейлы пермских стартаперов, или как зарабатывать с помощью ИТ

Posted 21 августа 2019, 07:09
Published 21 августа 2019, 07:09
Modified 2 марта 2023, 14:35
Updated 2 марта 2023, 14:35
Василий Черных вместе с единомышленниками увлекается радиоуправляемой техникой. А еще Василий — счастливый человек, потому что смог превратить свое хобби в бизнес. «Решили, что раз нам это нравится, и этого нет в Перми, надо сделать», — объясняет молодой человек. Поэтому в прошлом году вместе командой они и запускали аттракцион с хуверами (это такие гоночные дроны). Надеялись, что клиенты в дрон-арену попрут из соседнего лазертага, поэтому в рекламу вкладываться сильно не стали.
«Ловушки», на которых стартап наиболее уязвим, не всегда очевидны. В случае с хуверами предприниматели позаимствовали московский опыт, где арены открывались в популярных ТЦ. Но чтобы начать зарабатывать пермякам пришлось полностью изменить концепцию и выйти в корпоративный сектор.
«Решили, что нужно делать выездные мероприятия — на корпоративы, вечеринки и.т.д. С весны этого года перешли в новый формат, выполнили три заказа и получили выручку за полгода!» — рассказывает автор проекта. На следующем этапе предприниматели хотят устраивать глобальные мероприятия, а также запустить школу дрон-рейсинга. Поэтому и на рекламу тоже сделают акцент.
Рекордсменами по бизнес-фейлам можно спокойно называть «открывателей» кофеен (просто погуглите). Чтобы точка заработала нужно около 100 тыс. рублей — основные траты на оборудование. И именно дешевый входной билет делает кофейни столь популярными. На крайний случай — уйдете в минус, потеряв деньги на аренду, а кофемашину продадите следующему стартаперу.
«Кофе с собой» появилось много позднее популярного в Перми Red Cup и уместилось на площадях «Славяновский Plaza» полтора года назад. Директором был Никита Шешин, а бариста — его супруга. Вдвоем тянули кофейню, параллельно работая над другими проектами. Прибыль была в районе 30–50 тыс. рублей, пока не решили взять на работу наемного сотрудника. «Сразу же стали выходить в ноль. Спустя два месяца — в феврале 2019 года — ее закрыли», — рассказывает Никита.
До июня ушли в новый проект, но все же решили вернуться, исправив ошибки: увеличить проходимость и сменив целевую аудиторию. Замеряли количество людей вручную: утром, днем, вечером, в рабочие дни и в выходные дни.
Параллельно Никита занимался консалтинговым агентством. Работа в мультизадачном режиме подсказала ему еще один важный совет — очень важно грамотно собрать команду нужных людей. «Если на этом этапе все срастется, то остальное решаемо», — уточняет предприниматель.
Когда 2010 году Сергей Васильев искал новый багажник для автомобиля, то столкнулся с проблемой выбора. Казалось бы — багажник! Но рынок был свободен. С тех пор предприниматель открыл уже два успешных интернет-магазина хотя первой партией торговал «с колес». Чтобы запуститься понадобилось 30 тыс. рублей: на железо и сайт. Спустя 8 лет Сергей вложил уже 600 тыс. рублей в два интернет-магазина.
Сергею было необходимо «подружить» бухгалтерию с онлайн-магазином. Разработчики сказали, нет проблем — «подружим» любую.Разгребать последствия выбора приходится до сих пор, а стоимость интеграции выросла почти на 300%. Дважды сайты приходилось лечить от вирусов, а однажды сайт выпал из выдачи Яндекса на три месяца по до сих пор непонятным причинам.
Сергей признается, что, вероятно, ему не хватает опыта работы, как не хватает опыта и пермским подрядчикам: «К московским я не иду, потому что для меня важно прийти и посмотреть в глаза исполнителям. Плюс появляется много новых решений, которые вроде бы все хотят внедрить. Они часто бывают сырыми, их трудно «подружить». Облачные технологии, виджеты, CRM-система, сервис записи и оповещения клиентов — все должно работать сообща».
В планах Сергея перейти на максимальную автоматизацию процессов. Чем меньше будет человеческого фактора, тем эффективнее будет работать бизнес, уверен бизнесмен.