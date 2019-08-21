Максим Решетников назвал действия «мусорного оператора» «букетом управленческих глупостей»

«Нужно проконсультироваться с прокуратурой и найти приемлемое решение. Сейчас ведите разъяснительную работу», — дал поручение блоку ЖКХ губернатор и добавил, что штрафовать бизнес нужно только в тех случаях, когда он действительно уклоняется от соблюдения закона, а накладывать их может только контролирующий орган