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Posted 21 августа 2019, 06:38

Published 21 августа 2019, 06:38

Modified 24 декабря, 18:38

Updated 24 декабря, 18:38

Максим Решетников назвал действия «мусорного оператора» «букетом управленческих глупостей»

21 августа 2019, 06:38
До середины сентября губернатор наложил мораторий на штрафы компаний, заключивших договор на вывоз мусора до 15 сентября.

Губернатор Пермского края Максим Решетников раскритиковал действия оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами КГУП «Теплоэнерго». «Организацию договорной работы со стороны регионального оператора трудно признать удовлетворительной. Времени на заключение договоров толком не дали, а сразу высылались уведомления о выплате штрафов. Целый букет управленческих глупостей», — приводит слова губернатора «КоммерсантЪ-Прикамье».

По итогам заседания правительства было принято решение не выставлять штрафы и пени за несвоевременное заключение договора с ПК ГУП «Теплоэнерго» до 15 сентября. По итогам рассмотрения вопроса Максим Решетников обратил внимание, что и краевые власти и прокуратура понимают, что двойная оплата коммунальных услуг — нонсенс.

«Нужно проконсультироваться с прокуратурой и найти приемлемое решение. Сейчас ведите разъяснительную работу», — дал поручение блоку ЖКХ губернатор и добавил, что штрафовать бизнес нужно только в тех случаях, когда он действительно уклоняется от соблюдения закона, а накладывать их может только контролирующий орган

Ранее ПКГУП «Теплоэнерго» разослал всем предпринимателям уведомления о совершении административного правонарушения. По мнению чиновников, ИП и юрлица уклонялись от заключения договора на вывоз ТКО с декабря 2018 года. Поэтому они могут быть оштрафованы на сумму от 30 тыс. до 250 тыс. рублей. В результате пермяки подали жалобу в прокуратуру.

#Общество#Максим решетников#Губернатор
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