Чиновники Прикамья спрятали от государства 127 миллионов рублей

Ранее в МВД Пермского края сообщали, что с января по декабрь 2018 года в Прикамье выявили 623 коррупционных преступления. За несоблюдение антикоррупционного законодательства «органы» привлекли к административной ответственности более 500 чиновников, а 19 должностных лиц были уволены в связи с утратой доверия по требованию прокуроров.