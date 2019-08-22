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Posted 22 августа 2019, 08:27

Published 22 августа 2019, 08:27

Modified 24 декабря, 18:39

Updated 24 декабря, 18:39

Чиновники Прикамья спрятали от государства 127 миллионов рублей

Чиновники Прикамья спрятали от государства 127 миллионов рублей

22 августа 2019, 08:27
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Возле кормушки
В 2018 году в крае выявили более 600 коррупционных преступлений.

В 2018 году и первом полугодии 2019 года по искам прокуратуры в доход государства было обращено 127 млн рублей неподтвержденных доходов чиновников. Об этом сегодня, 22 августа, сообщил прокурор края Андрей Юмшанов во время выступления перед Законодательным собранием Прикамья.

Ранее в МВД Пермского края сообщали, что с января по декабрь 2018 года в Прикамье выявили 623 коррупционных преступления. За несоблюдение антикоррупционного законодательства «органы» привлекли к административной ответственности более 500 чиновников, а 19 должностных лиц были уволены в связи с утратой доверия по требованию прокуроров.

#Общество#Возле кормушки
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