Чиновники Прикамья спрятали от государства 127 миллионов рублей

Posted 22 августа 2019, 08:27
Published 22 августа 2019, 08:27
Modified 24 декабря, 18:39
Updated 24 декабря, 18:39
В 2018 году и первом полугодии 2019 года по искам прокуратуры в доход государства было обращено 127 млн рублей неподтвержденных доходов чиновников. Об этом сегодня, 22 августа, сообщил прокурор края Андрей Юмшанов во время выступления перед Законодательным собранием Прикамья.
Ранее в МВД Пермского края сообщали, что с января по декабрь 2018 года в Прикамье выявили 623 коррупционных преступления. За несоблюдение антикоррупционного законодательства «органы» привлекли к административной ответственности более 500 чиновников, а 19 должностных лиц были уволены в связи с утратой доверия по требованию прокуроров.