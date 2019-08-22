Приставы Перми из-за нарушений закрыли частный дом престарелых

Posted 22 августа 2019, 06:31
Published 22 августа 2019, 06:31
Modified 24 декабря, 18:38
Updated 24 декабря, 18:38
Судебные приставы Перми обязали ООО «Забота плюс» прекратить оказывать социальные услуги. Организация была закрыта за множество нарушений, сообщает пресс-служба УФССП России по Пермскому краю.
В приюте по адресу ул. Севастопольская, 28 содержалось за плату 20 пожилых людей и инвалидов, которые нуждались в круглосуточном медико-социальном уходе. Однако должный уход и забота не были обеспечены, не оказывались социально-медицинские услуги, в здании не соблюдались правила пожарной безопасности.
Прокуратура подала иск о том, чтобы прекратить деятельность приюта. «Дом престарелых был создан лишь целью получения прибыли, — сообщают судебные приставы. — Руководство пренебрегало требованиям безопасности жизни и здоровья граждан длительное время». Мотовилихинский районный суд поддержал требования прокурора.
Соответствующий исполнительный лист поступил в межрайонный отдел судебных приставов. Директору ООО «Забота плюс» под роспись вручили постановление о возбуждении исполнительного производства и опечатали здание приюта. В случае если коммерсант продолжит деятельность, его привлекут к ответственности по ст. 315 УК РФ «Неисполнение вступившего в законную силу решения суда».