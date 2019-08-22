Приставы Перми из-за нарушений закрыли частный дом престарелых

В приюте по адресу ул. Севастопольская, 28 содержалось за плату 20 пожилых людей и инвалидов, которые нуждались в круглосуточном медико-социальном уходе. Однако должный уход и забота не были обеспечены, не оказывались социально-медицинские услуги, в здании не соблюдались правила пожарной безопасности.