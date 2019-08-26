Теодор Курентзис взял неделю, чтобы принять решение по Дягилевскому фестивалю

Ранее дирижер сказал, что согласится возглавить фестиваль за 300 тыс. рублей в месяц, прямой контракт с краевыми властями и отдельные гонорары за его выступления. Также Курентзис потребовал организовать штаб фестиваля в ДК им. Солдатова и предоставить площадку для его личных репетиций. В Минкульте Прикамья, в свою очередь, заявили, что требование о прямом контракте будет сложно исполнить, поскольку организация Дягилевского фестиваля включена в госзадание театра.