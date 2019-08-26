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Posted 26 августа 2019, 12:15

Published 26 августа 2019, 12:15

Modified 2 марта 2023, 14:34

Updated 2 марта 2023, 14:34

Теодор Курентзис взял неделю, чтобы принять решение по Дягилевскому фестивалю

26 августа 2019, 12:15
Сюжет
Дягилевский фестиваль
В минувшие выходные директор Пермской оперы Андрей Борисов летал в Санкт-Петербург на встречу с дирижером.

Сегодня, 26 августа, исполнительный директор Пермского театра оперы и балета Андрей Борисов вернулся из Санкт-Петербурга. В Северной столице он встречался с бывшим худруком Пермской оперы Теодором Курентзисом, чтобы обсудить Дягилевский фестиваль. Всего было две встречи.

Пресс-служба Пермского театра оперы и балета:— Первая встреча прошла в субботу, они пообщались тет-а-тет. Второй раз — вместе с менеджерами musicAeterna. Андрей Борисов привез два документа: требования к содержанию программы Дягилевского фестиваля и календарный план — хронологию дальнейших действий, в случае если Теодор примет предложение возглавить Дягилевский фестиваль. Условия Теодора прежние: он хотел бы заключить контракт напрямую с Министерством культуры Пермского края. По итогам разговора, маэстро Курентзис взял еще неделю на принятие окончательного решения.

Несмотря на то, что неизвестно, будет ли вообще заключен контракт с маэстро, уже на прошлой неделе министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский заявил, что программа фестиваля на 2020 год должна быть готова к 1 декабря текущего года.

Ранее дирижер сказал, что согласится возглавить фестиваль за 300 тыс. рублей в месяц, прямой контракт с краевыми властями и отдельные гонорары за его выступления. Также Курентзис потребовал организовать штаб фестиваля в ДК им. Солдатова и предоставить площадку для его личных репетиций. В Минкульте Прикамья, в свою очередь, заявили, что требование о прямом контракте будет сложно исполнить, поскольку организация Дягилевского фестиваля включена в госзадание театра.

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#Афиша#Дягилевский фестиваль#Курентзис
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