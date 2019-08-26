Теодор Курентзис взял неделю, чтобы принять решение по Дягилевскому фестивалю

Posted 26 августа 2019, 12:15
Published 26 августа 2019, 12:15
Modified 2 марта 2023, 14:34
Updated 2 марта 2023, 14:34
Сегодня, 26 августа, исполнительный директор Пермского театра оперы и балета Андрей Борисов вернулся из Санкт-Петербурга. В Северной столице он встречался с бывшим худруком Пермской оперы Теодором Курентзисом, чтобы обсудить Дягилевский фестиваль. Всего было две встречи.
Несмотря на то, что неизвестно, будет ли вообще заключен контракт с маэстро, уже на прошлой неделе министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский заявил, что программа фестиваля на 2020 год должна быть готова к 1 декабря текущего года.
Ранее дирижер сказал, что согласится возглавить фестиваль за 300 тыс. рублей в месяц, прямой контракт с краевыми властями и отдельные гонорары за его выступления. Также Курентзис потребовал организовать штаб фестиваля в ДК им. Солдатова и предоставить площадку для его личных репетиций. В Минкульте Прикамья, в свою очередь, заявили, что требование о прямом контракте будет сложно исполнить, поскольку организация Дягилевского фестиваля включена в госзадание театра.