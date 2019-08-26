Власти Осы сваливали грязный снег с улиц на участки для многодетных семей

В ситуации стали разбираться после жалобы одной из собственниц участков в уполномоченному по правам человека. Омбудсмен, в свою очередь, попросил вмешаться Росприроднадзор. Специалисты ведомства составили протокол о нарушении ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ «Невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии». Администрация Осинского района пыталась обжаловать штраф в 400 тыс. рублей, однако Осинский районный суд встал на сторону надзорного ведомства.