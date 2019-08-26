Власти Осы сваливали грязный снег с улиц на участки для многодетных семей

Posted 26 августа 2019, 04:52
Published 26 августа 2019, 04:52
Modified 2 марта 2023, 14:34
Updated 2 марта 2023, 14:34
В Осе убранный с дорог снег несколько месяцев свозили к участкам для многодетных семей, вместо официального полигона. Как пишет газета «Мир предложений», это делалось по устному распоряжению замначальника управления развития инфраструктуры районной администрации Василия Сырвачева. Ранее подрядчик ООО «Трапеза» обратился в администрацию Осинского района с жалобой на сложности при заезде на официальный полигон.
В ситуации стали разбираться после жалобы одной из собственниц участков в уполномоченному по правам человека. Омбудсмен, в свою очередь, попросил вмешаться Росприроднадзор. Специалисты ведомства составили протокол о нарушении ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ «Невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии». Администрация Осинского района пыталась обжаловать штраф в 400 тыс. рублей, однако Осинский районный суд встал на сторону надзорного ведомства.