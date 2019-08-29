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Posted 29 августа 2019, 03:55

Published 29 августа 2019, 03:55

Modified 9 января, 07:55

Updated 9 января, 07:55

Председателя краевого избиркома Игоря Вагина лишили прав за пьяную езду

Председателя краевого избиркома Игоря Вагина лишили прав за пьяную езду

29 августа 2019, 03:55
Фото: Properm.ru.
Защита планирует обжаловать решение суда.

Главу избирательной комиссии Пермского края Игоря Вагина признали виновным в вождении в нетрезвом виде. Следующие год и восемь месяцев чиновник не сможет садиться за руль, а также должен выплатить штраф в размере 30 тыс. рублей.

Автомобиль председателя избиркома был остановлен вечером 13 апреля. По версии обвинения, именно Вагин в нетрезвом виде управлял автомобилем Audi Q7, а в момент остановки поменялся местами с пассажиркой. Защита Вагина настаивала на том, что именно спутница управляла машиной, но суд встал на сторону обвинения. Адвокат Вагина уже заявила, что намерена обжаловать решение, поскольку не были учтены некоторые обстоятельства (показания двух свидетелей).

#Общество
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