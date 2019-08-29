Председателя краевого избиркома Игоря Вагина лишили прав за пьяную езду

Автомобиль председателя избиркома был остановлен вечером 13 апреля. По версии обвинения, именно Вагин в нетрезвом виде управлял автомобилем Audi Q7, а в момент остановки поменялся местами с пассажиркой. Защита Вагина настаивала на том, что именно спутница управляла машиной, но суд встал на сторону обвинения. Адвокат Вагина уже заявила, что намерена обжаловать решение, поскольку не были учтены некоторые обстоятельства (показания двух свидетелей).