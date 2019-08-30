Губернатор Максим Решетников проведет очередной прямой эфир в Instagram

Стоит отметить, что накануне Максим Решетников призвал глав районов и округов Пермского края каждое утро начинать с просмотра социальных сетей для оценки реальной ситуации. Кроме этого главам муниципалитетов дали рекомендации по проведению прямых эфиров в Instagram. Чиновники должны будут организовывать их минимум раз в месяц в удобное для жителей время (после работы или окончания учебного дня)