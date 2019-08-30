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Posted 30 августа 2019, 06:46

Published 30 августа 2019, 06:46

Modified 2 марта 2023, 14:34

Updated 2 марта 2023, 14:34

Губернатор Максим Решетников проведет очередной прямой эфир в Instagram

Губернатор Максим Решетников проведет очередной прямой эфир в Instagram

30 августа 2019, 06:46
Фото: Максим Кимерлинг для Properm.ru.
Сюжет
Соцсети
Основными темами станут готовность образовательных учреждений к новому учебному году, вопросы транспорта и отопительного сезона.

В понедельник, 2 сентября, в 19:00, губернатор Пермского края Максим Решетников проведет прямой эфир в Instagram. «Встречаемся в прямом эфире. Предлагаю обсудить готовность образовательных учреждений к новому учебному году, дороги и транспорт, а также подготовку к отопительному сезону. Пишите, какие есть вопросы по этим темам», - написал глава региона.

Стоит отметить, что накануне Максим Решетников призвал глав районов и округов Пермского края каждое утро начинать с просмотра социальных сетей для оценки реальной ситуации. Кроме этого главам муниципалитетов дали рекомендации по проведению прямых эфиров в Instagram. Чиновники должны будут организовывать их минимум раз в месяц в удобное для жителей время (после работы или окончания учебного дня)

Последний прямой эфир губернатора проходил в июне 2019 года.

#Интернет#Соцсети
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