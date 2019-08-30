«Т Плюс» оштрафовали за загрязнение реки под Краснокамском

Posted 30 августа 2019, 03:52
Published 30 августа 2019, 03:52
Modified 24 декабря, 18:37
Updated 24 декабря, 18:37
Пермская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушения законодательства об охране окружающей среды в филиале «Пермский» ПАО «Т Плюс». Установлено, что предприятие сбрасывало сточные воды в р. Малая Ласьва Краснокамского городского округа с превышением установленных нормативов загрязняющих веществ.
По итогам проверки были возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 8.14 КоАП РФ (нарушение правил водопользования). Ответственных лиц признали виновными, и назначили штрафы в 90 тыс. рублей.
В ПАО «Т Плюс» пояснили, что соблюдают все требования природоохранного законодательств: речная вода, используемая для охлаждения основного оборудования на ТЭЦ, в обязательном порядке проходит исследования на жесткость и наличие примесей.
«Как показывают результаты анализов, показатели содержания железа в «свежей» воде превышают нормативные в среднем в 5,5 (!) раза. После того, как проводится водоподготовка, зачастую качество сбрасываемых сточных вод становится выше, чем качество исходной воды, используемой для работы. Таким образом, речная вода, пройдя систему водоподготовки на ТЭЦ, становится даже чище, чем была», — рассказали Properm.ru в пресс-службе «Т Плюс».
Ранее ООО «Пермская сетевая компания» получило штраф за незаконную врезку и окрашивание реки Егошихи в зеленый цвет. В ПСК с решением не согласили и обжаловали решение инспекции в судебном порядке.