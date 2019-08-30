«Т Плюс» оштрафовали за загрязнение реки под Краснокамском

«Как показывают результаты анализов, показатели содержания железа в «свежей» воде превышают нормативные в среднем в 5,5 (!) раза. После того, как проводится водоподготовка, зачастую качество сбрасываемых сточных вод становится выше, чем качество исходной воды, используемой для работы. Таким образом, речная вода, пройдя систему водоподготовки на ТЭЦ, становится даже чище, чем была», — рассказали Properm.ru в пресс-службе «Т Плюс».