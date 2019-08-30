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Posted 30 августа 2019, 05:37

Published 30 августа 2019, 05:37

Modified 2 марта 2023, 14:34

Updated 2 марта 2023, 14:34

В детском лагере «Юность» подросток сломал плечо 12-летнему мальчику

30 августа 2019, 05:37
Теперь юношу будут судит за причинение тяжкого вреда здоровью.

В Прикамье завершили расследование уголовного дела в отношении 17-летнего юноши из Красновишерска. Подростка обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ).

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю, в июле 2019 года в лагере «Юность» подозреваемый подросток несколько раз ударил 12-летнего мальчика и сломал ему плечевую кость.

Также следователи занимаются оценкой действий сотрудников оздоровительного лагеря. Материалы проверки были выделены в отдельное производство.

#Происшествия
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