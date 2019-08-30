В детском лагере «Юность» подросток сломал плечо 12-летнему мальчику

Posted 30 августа 2019, 05:37
Published 30 августа 2019, 05:37
Modified 2 марта 2023, 14:34
Updated 2 марта 2023, 14:34
В Прикамье завершили расследование уголовного дела в отношении 17-летнего юноши из Красновишерска. Подростка обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ).
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю, в июле 2019 года в лагере «Юность» подозреваемый подросток несколько раз ударил 12-летнего мальчика и сломал ему плечевую кость.
Также следователи занимаются оценкой действий сотрудников оздоровительного лагеря. Материалы проверки были выделены в отдельное производство.