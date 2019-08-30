В Мотовилихе начали продавать квартиры в скандальном самострое на Фрезеровщиков

Стоит отметить, что скандал вокруг трехэтажки начался еще пять лет назад. Тогда в департаменте градостроительства и архитектуры пояснили, что разрешение на строительство по адресу ул. Фрезеровщиков, 59 не выдавалось. Это главный аргумент для сноса дома.