В Мотовилихе начали продавать квартиры в скандальном самострое на Фрезеровщиков

Posted 30 августа 2019, 02:50
Published 30 августа 2019, 02:50
Modified 24 декабря, 18:40
Updated 24 декабря, 18:40
В Мотовилихинском районе прокуратура проверила законность размещения в сети Интернет объявлений о продаже квартир в доме № 59 по ул. Фрезеровщиков. Речь идет о трехэтажном 35-квартирном доме (застройщик — ООО «Своя квартира»).
Выяснилось, что жилой объект в установленном порядке не введен в эксплуатацию. Также отсутствует заключение уполномоченного органа о соответствии проектной декларации. Оба фактора не позволяют привлекать деньги граждан для продажи.
По итогам проверки прокурором района директору ООО «Своя квартира» объявлено предостережение о недопустимости заключения договоров купли-продажи квартир в указанном доме до его ввода в эксплуатацию. Возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 14.3 КоАП РФ (размещение недостоверной рекламы). «Гражданам необходимо учитывать данную информацию при решении вопроса о покупке квартир в данном доме», — напоминают в надзорном ведомстве.
Стоит отметить, что скандал вокруг трехэтажки начался еще пять лет назад. Тогда в департаменте градостроительства и архитектуры пояснили, что разрешение на строительство по адресу ул. Фрезеровщиков, 59 не выдавалось. Это главный аргумент для сноса дома.