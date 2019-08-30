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Posted 30 августа 2019, 02:50

Published 30 августа 2019, 02:50

Modified 24 декабря, 18:40

Updated 24 декабря, 18:40

В Мотовилихе начали продавать квартиры в скандальном самострое на Фрезеровщиков

В Мотовилихе начали продавать квартиры в скандальном самострое на Фрезеровщиков

30 августа 2019, 02:50
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Новостройки
У девелопера по-прежнему нет разрешающей документации для торговли жильем.

В Мотовилихинском районе прокуратура проверила законность размещения в сети Интернет объявлений о продаже квартир в доме № 59 по ул. Фрезеровщиков. Речь идет о трехэтажном 35-квартирном доме (застройщик — ООО «Своя квартира»).

Выяснилось, что жилой объект в установленном порядке не введен в эксплуатацию. Также отсутствует заключение уполномоченного органа о соответствии проектной декларации. Оба фактора не позволяют привлекать деньги граждан для продажи.

По итогам проверки прокурором района директору ООО «Своя квартира» объявлено предостережение о недопустимости заключения договоров купли-продажи квартир в указанном доме до его ввода в эксплуатацию. Возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 14.3 КоАП РФ (размещение недостоверной рекламы). «Гражданам необходимо учитывать данную информацию при решении вопроса о покупке квартир в данном доме», — напоминают в надзорном ведомстве.

Стоит отметить, что скандал вокруг трехэтажки начался еще пять лет назад. Тогда в департаменте градостроительства и архитектуры пояснили, что разрешение на строительство по адресу ул. Фрезеровщиков, 59 не выдавалось. Это главный аргумент для сноса дома.

#Недвижимость#Новостройки
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