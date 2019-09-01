На перевозки чиновников губернатора потратили еще 5 миллионов рублей

Posted 1 сентября 2019, 12:01
Published 1 сентября 2019, 12:01
Modified 2 марта 2023, 14:34
Updated 2 марта 2023, 14:34
ООО «Агама-Транс» выиграло конкурс на первозки чиновников из администрации губернатора Пермского края. Соответствующая запись появилась в журнале на сайте госзакупок, где был опубликован аукцион. За свои услуги компания получит 4,8 млн рублей.
В срок до 30 ноября 2020 года исполнитель обязан предоставлять машину по заявке. Всего услуги должны быть оказаны в объеме 11 тыс. часов.
Ранее губернатор Максим Решетников говорил об идее пересадить чиновников на такси. Однако тиражирование опыта для всех органов власти края планируется не ранее 2020 года.