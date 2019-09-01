properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 сентября 2019, 12:01

Published 1 сентября 2019, 12:01

Modified 2 марта 2023, 14:34

Updated 2 марта 2023, 14:34

На перевозки чиновников губернатора потратили еще 5 миллионов рублей

1 сентября 2019, 12:01
Сюжет
Госзакупки
Госслужащие будут перемещаться на иномарках эконом-класса.

ООО «Агама-Транс» выиграло конкурс на первозки чиновников из администрации губернатора Пермского края. Соответствующая запись появилась в журнале на сайте госзакупок, где был опубликован аукцион. За свои услуги компания получит 4,8 млн рублей.

В срок до 30 ноября 2020 года исполнитель обязан предоставлять машину по заявке. Всего услуги должны быть оказаны в объеме 11 тыс. часов.

Ранее губернатор Максим Решетников говорил об идее пересадить чиновников на такси. Однако тиражирование опыта для всех органов власти края планируется не ранее 2020 года.

Главная новость по теме
Короли госзаказа 2017. Поехали! Кто возит представителей власти в Пермском крае?
#Общество#Госзакупки
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика