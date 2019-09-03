Банк «Открытие» приглашает пермяков на интерактивные зоны для взрослых и детей в дни Пермского марафона

В фирменной зоне банка «Открытие» — Open Lounge можно будет посидеть и отдохнуть на комфортных стульях-лежаках, сделать фото на память с банковской овечкой Вжухом, и поиграть в приставку. В детской зоне для детей будет работать аниматор, с которым можно будет вместе порисовать и сделать рисунок на лице. Кроме того, все желающие смогут раскрасить большую общую картину.