Банк «Открытие» приглашает пермяков на интерактивные зоны для взрослых и детей в дни Пермского марафона

Posted 3 сентября 2019, 11:17
Published 3 сентября 2019, 11:17
Modified 2 марта 2023, 14:34
Updated 2 марта 2023, 14:34
В течение двух дней Пермского марафона все гости спортивного праздника смогут посетить шатер Open Bar c бесплатным напитками и поучаствовать в розыгрыше призов. Также для посетителей оба дня будут работать шаржист и художник по фейс-арту.
В фирменной зоне банка «Открытие» — Open Lounge можно будет посидеть и отдохнуть на комфортных стульях-лежаках, сделать фото на память с банковской овечкой Вжухом, и поиграть в приставку. В детской зоне для детей будет работать аниматор, с которым можно будет вместе порисовать и сделать рисунок на лице. Кроме того, все желающие смогут раскрасить большую общую картину.
Марафон будет проходить два дня (7–8 сентября 2019 года). Интерактивные площадки банка открытие будут находиться на площади перед Театром-Театром. 7 сентября площадка будет работать с 9:00 до 20:00, 8 сентября — 08:00 до 16:00.