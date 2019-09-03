Блогер из Москвы получил пять лет колонии за угрозы детям силовиков

Posted 3 сентября 2019, 08:44
Published 3 сентября 2019, 08:44
Modified 2 марта 2023, 14:34
Updated 2 марта 2023, 14:34
Пресненский суд Москвы вынес приговор блогеру Владиславу Синице, который предложил в Twitter расправляться с детьми сотрудников правоохранительных органов. Суд приговорил его к пяти годам колонии по обвинению в экстремизме, сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье».
По мнению следствия, после несогласованной акции 27 июля в центре Москвы блогер опубликовал в Twitter сообщение про детей силовиков, которых по словам автора поста, родители могут не дождаться из школы. Синицу задержали 3 августа.
Суд посчитал, что своим сообщением Синица призывал к насилию в отношении детей силовиков. Сам Синица признал факт размещения призыва, но не признал вину. Блогер утверждал, что «подразумевал», что «если избиения протестующих силовиками продолжатся, то могут начаться «народные волнения».
В июле Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборы в Мосгордуму 57 кандидатам-самовыдвиженцам. После чего в Москве прошли масштабные акций протеста.