Пермские энергетики напоминают правила подготовки домов к зиме

Posted 3 сентября 2019, 08:52
Published 3 сентября 2019, 08:52
Modified 2 марта 2023, 14:34
Updated 2 марта 2023, 14:34
Теплоэнергетики «Т Плюс» завершают подготовку объектов генерации и теплосетевой инфраструктуры к отопительному сезону и напоминают, что в значительной степени качество теплоснабжения зависит от состояния внутридомовых систем. В ходе подготовки систем теплопотребления многоквартирных домов в соответствии с установленными требованиями УК и ТСЖ должны выполнить на обслуживаемом жилом фонде комплекс организационных и технических мероприятий:
Главный ориентир для обслуживающих организаций — «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок».
После выполнения в полном объеме этих и других пунктов и окончания всех работ по подготовке систем к отопительному периоду необходимо оформить акт проверки готовности и паспорт готовности здания к работе в отопительный период. Такие требования, в числе прочих, предписывает приказ Минэнерго РФ № 103 от 12.03.2013 г. «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».
Энергетики подчеркивают, что подготовка к отопительному сезону должна выполняться не только на объектах поставщика тепловой энергии, но и в каждом многоквартирном доме города. Только качественная подготовка оборудования теплоснабжения и теплопотребления, а также правильное его функционирование обеспечит жителям благополучное прохождение осенне-зимнего периода 2019–2020 годов.