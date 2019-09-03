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Posted 3 сентября 2019, 08:52

Published 3 сентября 2019, 08:52

Modified 2 марта 2023, 14:34

Updated 2 марта 2023, 14:34

Пермские энергетики напоминают правила подготовки домов к зиме

3 сентября 2019, 08:52
Обязанность их содержания лежит на организациях, обслуживающих жилой фонд — УК и ТСЖ.

Теплоэнергетики «Т Плюс» завершают подготовку объектов генерации и теплосетевой инфраструктуры к отопительному сезону и напоминают, что в значительной степени качество теплоснабжения зависит от состояния внутридомовых систем. В ходе подготовки систем теплопотребления многоквартирных домов в соответствии с установленными требованиями УК и ТСЖ должны выполнить на обслуживаемом жилом фонде комплекс организационных и технических мероприятий:

  1. Провести ревизию фактических тепловых нагрузок и привести их в соответствие с договорными. На практике это означает сверить, сколько дом потребляет теплоэнергии, чтобы не получилось так, что жители будут оплачивать лишние гигакалории.
  2. Обеспечить проверку знаний у ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок
  3. Выполнить ревизию задвижек, вентилей, обеспечить герметичность сальниковых уплотнений.
  4. Обеспечить наличие на вводах трубопроводов тепловых сетей в здания устройств, предотвращающих проникновение сетевой воды в здания. Очень важный пункт, касающийся «опрессовок»: если при проведении гидравлических испытаний не закрыть ввод в дом «заглушкой», давление может повредить батареи в квартирах.
  5. Выполнить в присутствии работника тепловой инспекции теплоснабжающей организации гидропневматическую промывку и испытание на плотность и прочность системы теплопотребления с составлением актов.
  6. Установить недостающие и отревизировать все установленные регулировочные и запорные краны на разводящих трубопроводах в подвалах, стояках, подводках к приборам отопления. В надежности всей запорной арматуры лучше убедиться еще в теплое время года.
  7. Восстановить тепловую изоляцию на трубопроводах внутридомовых систем отопления и горячего водоснабжения.

Главный ориентир для обслуживающих организаций — «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок».

После выполнения в полном объеме этих и других пунктов и окончания всех работ по подготовке систем к отопительному периоду необходимо оформить акт проверки готовности и паспорт готовности здания к работе в отопительный период. Такие требования, в числе прочих, предписывает приказ Минэнерго РФ № 103 от 12.03.2013 г. «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

Энергетики подчеркивают, что подготовка к отопительному сезону должна выполняться не только на объектах поставщика тепловой энергии, но и в каждом многоквартирном доме города. Только качественная подготовка оборудования теплоснабжения и теплопотребления, а также правильное его функционирование обеспечит жителям благополучное прохождение осенне-зимнего периода 2019–2020 годов.

#Новости компаний#Т плюс-нк
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