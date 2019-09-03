Пермские энергетики напоминают правила подготовки домов к зиме

После выполнения в полном объеме этих и других пунктов и окончания всех работ по подготовке систем к отопительному периоду необходимо оформить акт проверки готовности и паспорт готовности здания к работе в отопительный период. Такие требования, в числе прочих, предписывает приказ Минэнерго РФ № 103 от 12.03.2013 г. «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».