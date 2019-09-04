Банк «Открытие» вошел в десятку лучших цифровых банков страны

«За последний год мы проделали большую работу, чтобы обеспечить качественно иной клиентский опыт пользователям нашего интернет-банка, - говорит директор департамента Digital банка «Открытие» Александр Пятигорский. – Мы исследовали ежедневные потребности клиентов, а также их опыт в использовании каналов ДБО, что позволило нам значительно улучшить интерфейс и добавить новый функционал в интернет-банк. В планах «Открытия» - запуск новых опций, а также дальнейшая персонализация сервиса, что позволит сделать взаимодействие клиента с банком максимально удобным и полезным».