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Posted 4 сентября 2019, 07:40

Published 4 сентября 2019, 07:40

Modified 2 марта 2023, 14:33

Updated 2 марта 2023, 14:33

Клюква проведет Ярмарку недвижимости в офисе «Строгановский»

Клюква проведет Ярмарку недвижимости в офисе «Строгановский»

4 сентября 2019, 07:40
Фото: Properm.ru.
Участников ждут интересные лекции, а также розыгрыш подарков.

5 сентября в офисе «Строгановский» на ул. Ленина, 72а Клюква проведет ярмарку недвижимости.
В мероприятии банка примут участие ведущие застройщики. Гости мероприятия смогут познакомиться с самыми актуальными предложениями рынка новостроек, принять участие в увлекательном виртуальном туре по объектам недвижимости, выбрать квартиру на свой вкус и кошелек, узнать максимум полезной информации об условиях ипотечного кредитования, оформлении кредита и сделки.

Участников мероприятия ждут полезные лекции от ведущих экспертов рынка недвижимости и вкусное угощение. Среди гостей ярмарки пройдёт розыгрыш подарков от Клюквы.

Темы лекций:

  • Как купить квартиру в новостройке без риска? 10 вопросов про эскроу — счета.
  • Квартиры в Москве, Санкт Петербурге, Екатеринбурге. Как купить, не выезжая из Перми?
  • Отделка квартиры в новостройке. Как выбрать выгодный вариант?

Партнерами «Ярмарки недвижимости» в Клюкве в станут компании: «Талан», «Девелопмент-Юг», «СтройПанельКомплект», «Ньютон», ПЗСП, «Орсо групп», «ОСТ-Дизайн», «ГлавСтройИндустрия», ЖБК-Инвест, «ПМД», «Ракурс», агентство недвижимости «Гранат» и группа «ЛСР».

Ждем всех, кто настроен на решение квартирного вопроса , 5 сентября в офисе «Строгановский» на ул. Ленина, 72а.

Если вы мечтаете о переезде, хотите купить квартиру ребенку или получать доход от сдачи жилья в аренду, приходите!

Более подробная информация о мероприятии и ипотечных продуктах банка доступна по телефону: 8–800–100–10–40. Приходите за новосельем в Клюкву!

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