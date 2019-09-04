Клюква проведет Ярмарку недвижимости в офисе «Строгановский»

Posted 4 сентября 2019, 07:40
Published 4 сентября 2019, 07:40
Modified 2 марта 2023, 14:33
Updated 2 марта 2023, 14:33
5 сентября в офисе «Строгановский» на ул. Ленина, 72а Клюква проведет ярмарку недвижимости.
В мероприятии банка примут участие ведущие застройщики. Гости мероприятия смогут познакомиться с самыми актуальными предложениями рынка новостроек, принять участие в увлекательном виртуальном туре по объектам недвижимости, выбрать квартиру на свой вкус и кошелек, узнать максимум полезной информации об условиях ипотечного кредитования, оформлении кредита и сделки.
Участников мероприятия ждут полезные лекции от ведущих экспертов рынка недвижимости и вкусное угощение. Среди гостей ярмарки пройдёт розыгрыш подарков от Клюквы.
Темы лекций:
Партнерами «Ярмарки недвижимости» в Клюкве в станут компании: «Талан», «Девелопмент-Юг», «СтройПанельКомплект», «Ньютон», ПЗСП, «Орсо групп», «ОСТ-Дизайн», «ГлавСтройИндустрия», ЖБК-Инвест, «ПМД», «Ракурс», агентство недвижимости «Гранат» и группа «ЛСР».
Ждем всех, кто настроен на решение квартирного вопроса , 5 сентября в офисе «Строгановский» на ул. Ленина, 72а.
Если вы мечтаете о переезде, хотите купить квартиру ребенку или получать доход от сдачи жилья в аренду, приходите!
Более подробная информация о мероприятии и ипотечных продуктах банка доступна по телефону: 8–800–100–10–40. Приходите за новосельем в Клюкву!