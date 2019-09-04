Клюква проведет Ярмарку недвижимости в офисе «Строгановский»

5 сентября в офисе «Строгановский» на ул. Ленина, 72а Клюква проведет ярмарку недвижимости.

В мероприятии банка примут участие ведущие застройщики. Гости мероприятия смогут познакомиться с самыми актуальными предложениями рынка новостроек, принять участие в увлекательном виртуальном туре по объектам недвижимости, выбрать квартиру на свой вкус и кошелек, узнать максимум полезной информации об условиях ипотечного кредитования, оформлении кредита и сделки.