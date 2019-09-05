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Posted 5 сентября 2019, 05:12

Published 5 сентября 2019, 05:12

Modified 24 декабря, 18:36

Updated 24 декабря, 18:36

Липовая гора погрузилась в пробки. Здесь неожиданно закрыли четыре полосы Героев Хасана

Липовая гора погрузилась в пробки. Здесь неожиданно закрыли четыре полосы Героев Хасана

5 сентября 2019, 05:12
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Пермские дороги
Пермяки вынуждены по часу стоять в пробках. Некоторые не выдерживают и выходят из автобусов, чтобы успеть на работу.

Сегодня, 5 сентября, в Перми началась реконструкция участка улицы Героев Хасана от Хлебозаводской до Васильева. По проекту, дорожникам предстоит расширить дорогу до шести полос — по три в каждую сторону, с разделительной полосой между ними.

Ранее мэрия Перми говорила о последнем этапе ремонта, но не обозначала сроки его начала. Утренние пробки стали неожиданностью для автомобилистов и пользователей общественного транспорта. Как сообщил Properm.ru один из очевидцев, сейчас закрыты сразу четыре полосы в сторону Васильева. «Люди выходят из автобусов и идут пешком», — рассказывает мужчина.

Properm.ru направили запрос в администрацию города, чтобы узнать, какие меры будут предприняты для улучшения дорожной обстановки, а также сроках реконструкции.

Ранее на Парковом был закрыт участок ул. Трамвайной от улицы Шпальной до улицы Желябова. Ограничение будет действовать до 30 июня 2020 года. Это связано с началом строительства дороги «Переход улицы Строителей — площадь Гайдара».

#Авто#Пермские дороги
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