Липовая гора погрузилась в пробки. Здесь неожиданно закрыли четыре полосы Героев Хасана

Ранее мэрия Перми говорила о последнем этапе ремонта, но не обозначала сроки его начала. Утренние пробки стали неожиданностью для автомобилистов и пользователей общественного транспорта. Как сообщил Properm.ru один из очевидцев, сейчас закрыты сразу четыре полосы в сторону Васильева. «Люди выходят из автобусов и идут пешком», — рассказывает мужчина.