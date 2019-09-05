Липовая гора погрузилась в пробки. Здесь неожиданно закрыли четыре полосы Героев Хасана

Posted 5 сентября 2019, 05:12
Published 5 сентября 2019, 05:12
Modified 24 декабря, 18:36
Updated 24 декабря, 18:36
Сегодня, 5 сентября, в Перми началась реконструкция участка улицы Героев Хасана от Хлебозаводской до Васильева. По проекту, дорожникам предстоит расширить дорогу до шести полос — по три в каждую сторону, с разделительной полосой между ними.
Ранее мэрия Перми говорила о последнем этапе ремонта, но не обозначала сроки его начала. Утренние пробки стали неожиданностью для автомобилистов и пользователей общественного транспорта. Как сообщил Properm.ru один из очевидцев, сейчас закрыты сразу четыре полосы в сторону Васильева. «Люди выходят из автобусов и идут пешком», — рассказывает мужчина.
Properm.ru направили запрос в администрацию города, чтобы узнать, какие меры будут предприняты для улучшения дорожной обстановки, а также сроках реконструкции.
Ранее на Парковом был закрыт участок ул. Трамвайной от улицы Шпальной до улицы Желябова. Ограничение будет действовать до 30 июня 2020 года. Это связано с началом строительства дороги «Переход улицы Строителей — площадь Гайдара».