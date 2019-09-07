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Posted 7 сентября 2019, 12:23

Published 7 сентября 2019, 12:23

Modified 24 декабря, 18:38

Updated 24 декабря, 18:38

Дмитрий Губерниев посетил ФК «Звезда» и назвал «Амкар» неофитом и новоделом

7 сентября 2019, 12:23
Сюжет
ФК Звезда
Известный комментатор назвал идею возрождения клуба хорошей идей и пожелал команде удачи.

Сегодня, 7 сентября, известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев посетил ФК «Звезда». Как утверждает пресс-служба клуба, шоумен отправился на стадион сразу после прилета в Пермь.

Губерниев пообщался с командой после тренировки и сделал снимок на память. Также Дмитрий Губерниев назвал идею возрождения клуба хорошей идей. «Амкар», с моей точки зрения, всегда был какой-то неофит или новодел, потому что здесь всегда была «Звезда», — сказал комментатор.

Дмитрий Губерниев прилетел в Пермь, чтобы комментировать Пермский международный марафон. Компанию именитому телеведущему составит мастер спорта СССР по спортивной ходьбе и комментатор Вадим Злобин.

#Спорт#Видео#ФК Звезда
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