Дмитрий Губерниев посетил ФК «Звезда» и назвал «Амкар» неофитом и новоделом

Posted 7 сентября 2019, 12:23
Published 7 сентября 2019, 12:23
Modified 24 декабря, 18:38
Updated 24 декабря, 18:38
Сегодня, 7 сентября, известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев посетил ФК «Звезда». Как утверждает пресс-служба клуба, шоумен отправился на стадион сразу после прилета в Пермь.
Губерниев пообщался с командой после тренировки и сделал снимок на память. Также Дмитрий Губерниев назвал идею возрождения клуба хорошей идей. «Амкар», с моей точки зрения, всегда был какой-то неофит или новодел, потому что здесь всегда была «Звезда», — сказал комментатор.
Дмитрий Губерниев прилетел в Пермь, чтобы комментировать Пермский международный марафон. Компанию именитому телеведущему составит мастер спорта СССР по спортивной ходьбе и комментатор Вадим Злобин.