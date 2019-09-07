Дмитрий Губерниев посетил ФК «Звезда» и назвал «Амкар» неофитом и новоделом

Губерниев пообщался с командой после тренировки и сделал снимок на память. Также Дмитрий Губерниев назвал идею возрождения клуба хорошей идей. «Амкар», с моей точки зрения, всегда был какой-то неофит или новодел, потому что здесь всегда была «Звезда», — сказал комментатор.