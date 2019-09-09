Мэрия Перми выделила участок на Энгельса для строительства еврейского центра

В благотворительном центре еврейской общины должны появиться: лекционные аудитории, помещения для досуговых занятий, семейного и молодежного центров, зал для проведения торжеств, столовая, спортивный зал, методические и игровые помещения для детей, а также музей и библиотека. Реализовывать проект будут без участия бюджета. Средства на строительство будут привлекаться общиной из благотворительных фондов и пожертвований частных лиц.