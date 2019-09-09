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Posted 9 сентября 2019, 03:37

Published 9 сентября 2019, 03:37

Modified 2 марта 2023, 14:33

Updated 2 марта 2023, 14:33

Мэрия Перми выделила участок на Энгельса для строительства еврейского центра

9 сентября 2019, 03:37
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Ранее инициативу поддержали в городской комиссии по землепользованию и застройке, а также участники общественных слушаний.

Глава Перми Дмитрий Самойлов подписал постановление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по ул. Энгельса, 25 — «объекты благотворительного назначения религиозных организаций» в территориальной зоне обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2). Здесь должен быть построен Еврейский благотворительный общественный центр.

Как пояснили Properm.ru в МИРО «Еврейская Община города Перми», они уже начали поиск подрядчика по проектированию центра. «Сразу же после утверждения проекта и получения разрешения на строительство, надеемся сразу приступить к строительству», — учтоняют в общине.

В благотворительном центре еврейской общины должны появиться: лекционные аудитории, помещения для досуговых занятий, семейного и молодежного центров, зал для проведения торжеств, столовая, спортивный зал, методические и игровые помещения для детей, а также музей и библиотека. Реализовывать проект будут без участия бюджета. Средства на строительство будут привлекаться общиной из благотворительных фондов и пожертвований частных лиц.

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