Мэрия Перми выделила участок на Энгельса для строительства еврейского центра

Posted 9 сентября 2019, 03:37
Published 9 сентября 2019, 03:37
Modified 2 марта 2023, 14:33
Updated 2 марта 2023, 14:33
Глава Перми Дмитрий Самойлов подписал постановление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по ул. Энгельса, 25 — «объекты благотворительного назначения религиозных организаций» в территориальной зоне обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2). Здесь должен быть построен Еврейский благотворительный общественный центр.
Как пояснили Properm.ru в МИРО «Еврейская Община города Перми», они уже начали поиск подрядчика по проектированию центра. «Сразу же после утверждения проекта и получения разрешения на строительство, надеемся сразу приступить к строительству», — учтоняют в общине.
В благотворительном центре еврейской общины должны появиться: лекционные аудитории, помещения для досуговых занятий, семейного и молодежного центров, зал для проведения торжеств, столовая, спортивный зал, методические и игровые помещения для детей, а также музей и библиотека. Реализовывать проект будут без участия бюджета. Средства на строительство будут привлекаться общиной из благотворительных фондов и пожертвований частных лиц.