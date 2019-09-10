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Posted 10 сентября 2019, 04:29

Published 10 сентября 2019, 04:29

Modified 2 марта 2023, 14:33

Updated 2 марта 2023, 14:33

Силовики пришли с обысками в пермский штаб Алексея Навального

10 сентября 2019, 04:29
Сюжет
Протест
Пока сотрудники штаба не знают с чем связаны подобные меры правоохранительных органов.

Сегодня, 10 сентября, в Перми проходит обыск в штабе Навального на ул. Николая Островского, 15а. Также с обыском пришли к сотруднику штаба Юрию Боброву, СОБР стоит под дверями волонтёра Александры Семёновой. Причины обысков пока неизвестны.

В последние недели в местном штабе активно занимались освещением муниципальных выборов в Пермском крае. Стоит отметить, что ранее в центральном офисе оппозиционного политика Алексея Навального также прошли обыски с выемкой всей техники.

#Общество#Протест
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