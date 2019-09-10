Силовики пришли с обысками в пермский штаб Алексея Навального

Сегодня, 10 сентября, в Перми проходит обыск в штабе Навального на ул. Николая Островского, 15а. Также с обыском пришли к сотруднику штаба Юрию Боброву, СОБР стоит под дверями волонтёра Александры Семёновой. Причины обысков пока неизвестны.