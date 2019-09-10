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Posted 10 сентября 2019, 07:18

Published 10 сентября 2019, 07:18

Modified 2 марта 2023, 14:33

Updated 2 марта 2023, 14:33

Ученый из Удмуртии совершил попытку суицида у здания Госсовета

10 сентября 2019, 07:18
Мужчина пришел на пикет с плакатом «И если завтра мой язык исчезнет, то я готов сегодня умереть».

Житель Удмуртии совершил попытку суицида перед началом сессии регионального парламента, сообщает портал udm-info.ru

Как пишет издание Baza, рядом с мужчиной нашли обгоревшие плакаты — на них шла речь об удмуртском этносе и необходимости его сохранения. На одном из плакатов была нарисована цитата из стихотворения Расула Гамзатова: «И если завтра мой язык исчезнет, то я готов сегодня умереть». Мужчина был доставлен в больницу, где скончался от ожогов со 100% покрытием тела.

СМИ сообщают, что это был заслуженный деятель науки Удмуртии, директор Института человека УдГУ Альберт Разин. Он боролся за то, чтобы дети учили и не забывали удмуртский язык.

#Общество#Все очень плохо
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