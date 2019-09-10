Ученый из Удмуртии совершил попытку суицида у здания Госсовета

Как пишет издание Baza, рядом с мужчиной нашли обгоревшие плакаты — на них шла речь об удмуртском этносе и необходимости его сохранения. На одном из плакатов была нарисована цитата из стихотворения Расула Гамзатова: «И если завтра мой язык исчезнет, то я готов сегодня умереть». Мужчина был доставлен в больницу, где скончался от ожогов со 100% покрытием тела.