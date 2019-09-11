Изнанка профессии. Логист: «Весной полицейские вылазят, как тараканы, чтобы срубить бабла»

Posted 11 сентября 2019, 06:10
Published 11 сентября 2019, 06:10
Modified 2 марта 2023, 14:33
Updated 2 марта 2023, 14:33
Я работала в логистике шесть лет. Пользовались обычно наемным транспортом. Груз поставляли для самых разных компаний. Чтобы заказчику не заморачиваться, они доплачивают нам за доставку, а мы уже искали перевозчиков.
Есть проверенные ребята, есть разовые конторы. Но поскольку мы работали с отсрочкой платежа «новенькие» не хотели с нами работать. Основные — без проблем делают работу на наших условиях. Например, нужно отвезти груз в Березники. Они берутся еще и потому, что обратно могут забрать товар. В это направление, несмотря на множество запретов, постоянно ездят 50-тонные фуры, хотя разрешено на некоторых участках только 20 тонн.
На «Платон» все забили. Работать я начала еще до введения налога. Но за это время дальнобойщики не подняли цены на перевозки. Они просто его умудряются не платить. Какие ценники были на перевозки до «Платона», такие и остались. Даже с учетом роста цен на солярку, для заказчиков цены не изменились. Просто они стали перегружать фуры.
Например, нам нужно увезти материалы в те же Березники. Фура весит около 15 тонн. Обычно они готовы взять перегруз в тонну: итого 21 тонна. Дальше ищем свободных водителей — выставляем предложение на аукцион. Приложение похоже на заказ такси, где все компании выбирают, куда и когда им выгоднее всего ехать. Конечно, начинаем бывает занижать на 500 рублей за тонну товара, но зарабатывать не наша цель, главное — сервис.
«Вы слышали — Чусовской мост закрывается, нам капец». На участке моста действует ограничение. После того как мост стали переодически закрывать, и запрещать проезжать большегрузам, ставки выросли. Тогда нам пришлось поднять ценник для заказчиков. Делали это для того, чтобы водители объезжали через Кунгур. Но ехать 150 км многим не хотелось.
Я разговаривала с одним перевозчиком, — как они решают вопрос. У некоторых есть знакомые менты. Он звонит им — три тысячи с машины. Подъезжают машины, ДПСникам дают взятку за проезд по мосту 55-тонной фуры. Но на такое идут только те, у кого есть связи. Многие говорили, что мост вообще на соплях держится и может обвалиться в любой момент, поэтому не рисковали.
Кто с полицией не дружит, на свой страх и риск подъезжает к мосту и ждут пока «пустой» водитель с той стороны по рации не даст отмашку, что можно ехать. При этом большие компании обычно не рискуют и либо едут в объезд, либо отказываются от заказа. На махинации идут чаще всего ИП. Весовой контроль тоже проходят с ментам. Если есть полицейские, они с ними договариваются на месте, чтобы те разрешили завесить номер.
С перегрузом гоняют только по нашему краю. Водители не соглашаются на поездки в Ижевск, Киров, Екатеринбург. Если попадется с перегрузом, то получит около 400 тыс. рублей штраф на юрлицо, столько же грузоотправителю штраф, еще водиле штраф.
Однажды нашу машину остановили, выписали штраф. Мы судились, но смогли выиграть, потому что гаишник забыл сделать фотографию кузова. Интересно, что доказать перегруз, который идет от отправителя трудно. Система не идеальна и они не могут доказать, что груз идет именно от нас, а водитель не заехал и не взял «левак» еще где-нибудь.
В Казань, кстати, даже на одну тонну больше не берут, потому что полицейские там не берут взяток. Честные люди в отличие от наших пермяков.
Когда приходят новые, они сами знают все риски. Мы честно говорим сколько, что и почем. Для многих, как я сказала, тонна, в принципе, приемлемо. Но есть в крае компании, которые постоянно перегружают машины. Например, лесовозы. Он рискует, потому что это его бизнес. Лучше убьет этот прицеп, машину поменяет, но он за это время больше заработает.
При этом мы не добавляем деньги на взятки, это их расходы. Бывали, конечно, случаи, когда водители жаловались, или говорили, что не поедут, потому что много ментов стоит. Тогда ставку поднимали. Если загибают ценник, то говорим, что найдем другого. А ведь не едут даже за хорошую стоимость, им просто лень. Они ведь на рынке прямо нарасхват, особенно те, у кого большегрузы.
Каждый год, когда начинает таять снег, обычно с 1 апреля по 1 мая в нашем крае, во всех регионах по-разному, закрываются дороги. Большегрузы в это время больше всего разрушают дороги и на месяц их всегда закрывают. И что ты думаешь? Всем по барабану, ездят точно так же, только чуть-чуть ставки увеличиваются, чтобы они могли «договориться». В этот период полицейские, как тараканы выползают, потому что знают что с груженой фуры срубят бабла. Я даже слышала, что можно в Министерстве транспорта купить официальный пропуск, которые предъявишь в случае остановки, и тебя отпустят.
kino-teatr.ru, kinopoisk.ru