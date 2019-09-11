Изнанка профессии. Логист: «Весной полицейские вылазят, как тараканы, чтобы срубить бабла»

Каждый год, когда начинает таять снег, обычно с 1 апреля по 1 мая в нашем крае, во всех регионах по-разному, закрываются дороги. Большегрузы в это время больше всего разрушают дороги и на месяц их всегда закрывают. И что ты думаешь? Всем по барабану, ездят точно так же, только чуть-чуть ставки увеличиваются, чтобы они могли «договориться». В этот период полицейские, как тараканы выползают, потому что знают что с груженой фуры срубят бабла. Я даже слышала, что можно в Министерстве транспорта купить официальный пропуск, которые предъявишь в случае остановки, и тебя отпустят.