Помните пермяка, ударившего чужого ребенка на детской площадке? Вот как его наказали

Инцидент произошел 24 мая около 18:00 часов на площадке первого корпуса детского сада. Произошедшее попало на камеру видеонаблюдения. 27 мая родители ребенка подали заявление в полицию. Но в МВД не увидели в поступке мужчины, ударившего малыша, признаков нарушения ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Однако прокуратура решение отменила и отправила на повторное расследование. Стороны в это время пошли в суд.