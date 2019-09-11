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Posted 11 сентября 2019, 07:11

Published 11 сентября 2019, 07:11

Modified 2 марта 2023, 14:33

Updated 2 марта 2023, 14:33

Помните пермяка, ударившего чужого ребенка на детской площадке? Вот как его наказали

11 сентября 2019, 07:11
С решением о штрафе отец пострадавшего мальчика не согласен, и считает такую меру слишком мягкой.

Мировой суд Индустриального района вынес решение по делу об инциденте, произошедшем в пермском детском саду №12 в мае этого года. Тогда взрослый мужчина ударил чужого 4-летнего ребенка. Причиной такого поведения пермяка, стало то, что пострадавший мальчик ранее ударил его сына палкой.

Как сообщил Properm.ru отец пострадавшего ребенка, суд назначил виновнику штраф в 5 тыс. рублей.

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Полицию заставили снова заняться делом об избиении ребенка в пермском детском саду

Инцидент произошел 24 мая около 18:00 часов на площадке первого корпуса детского сада. Произошедшее попало на камеру видеонаблюдения. 27 мая родители ребенка подали заявление в полицию. Но в МВД не увидели в поступке мужчины, ударившего малыша, признаков нарушения ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Однако прокуратура решение отменила и отправила на повторное расследование. Стороны в это время пошли в суд.

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