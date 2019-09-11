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Posted 11 сентября 2019, 13:39

Published 11 сентября 2019, 13:39

Modified 24 декабря, 18:39

Updated 24 декабря, 18:39

Разработчик ПСД для ремонта дома на Компросе обвинил Фонд капремонта во лжи

11 сентября 2019, 13:39
Сюжет
Кругом обман
В доказательство своих слов фирма приложила результаты осмотра и технического заключения состояния дома. Теперь компания намерена в суде отстаивать свою репутацию.

ООО «Верхнекампроект», которое выполняло работы по технической оценке многоквартирного дома и разработке проектно-сметной документации на проведение капремонта дома на Комсомольском проспекте, 31, обвинило Фонд капитального ремонта Пермского края в распространении ложной информации.

Речь идет о пятиэтажке, где во время ремонта в этом году была найдена сквозная трещина в стене дома в районе 1 и 2 этажей. Когда подрядчик по реконструкции Компроса к 300-летию вышел на объект, он не знал о проблеме — в проектно-сметной документации по капитальному ремонту крыши, фасада и фундамента, разработанной ООО «Верхнекампроект», сведения якобы отсутствовали.

Такой позиции придерживается Фонд капремонта, который предоставлял информацию после того, как состоянием дома заинтересовалась общественность. В результате разработчика ПСД отстранили еще от нескольких контрактов.

Однако в обращении ООО «Верхнекампроект» сказано, что в июле-авгyсте 2018 проектная организация выполняла обследование, в ходе которого были обнаружены «отдельные вертикальные и наклонные сквозные трещины по наружным стенам, шириной раскрытия до 10,0 мм». Информацию об этом они внесли в заключение, подкрепив фотографиями. Там же были даны рекомендации по устранению дефектов.

Также фирма направила в адрес СМИ акт приемки выполненных работ по оценке технического состояния дома. В документе есть подписи начальника производственно-технического отдела НКО «Фонд капитального ремонта» А.И. Калинина и других членов комиссии.

«Фонд не мог не знать об этой трещине. Более того, о наличии трещины скрытой на фасаде под слоем штукатyрки и видимой только из частных помещений собственников дома, ВерхнекамПроектy сообщила управляющая компания, а позднее и сам Фонд (трещина действительно появилась еще в 2006 году. За динамикой ее увеличения следили собственники дома и управляющая компания — Properm.ru). В связи с этим заявления Фонда о том, что он не знал о наличии трещины и о том, что информация о ней отсутствует в заключении являются ложью», — считают в компании. Сейчас факт расторжения договора ООО «Верхнекампроект» оспаривает в суде.

В пятницу, 13 сентября, чиновники администрации, фонда капремонта с представителями управляющей компании «Победа» должны определить сроки проведения инструментального обследования.

#Недвижимость#Спецпроекты#Кругом обман#Фонд капремонта#Благоустройство
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