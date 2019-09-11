Разработчик ПСД для ремонта дома на Компросе обвинил Фонд капремонта во лжи

«Фонд не мог не знать об этой трещине. Более того, о наличии трещины скрытой на фасаде под слоем штукатyрки и видимой только из частных помещений собственников дома, ВерхнекамПроектy сообщила управляющая компания, а позднее и сам Фонд (трещина действительно появилась еще в 2006 году. За динамикой ее увеличения следили собственники дома и управляющая компания — Properm.ru). В связи с этим заявления Фонда о том, что он не знал о наличии трещины и о том, что информация о ней отсутствует в заключении являются ложью», — считают в компании. Сейчас факт расторжения договора ООО «Верхнекампроект» оспаривает в суде.