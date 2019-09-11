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Posted 11 сентября 2019, 09:59

Published 11 сентября 2019, 09:59

Modified 2 марта 2023, 14:33

Updated 2 марта 2023, 14:33

В Мотовилихинском районе впервые женился 90-летний пермяк

11 сентября 2019, 09:59
Сюжет
Доброта на ПП
Новобрачные более 50 лет вместе, но только сейчас решились узаконить свои отношения.

В Мотовилихинском отделе управления ЗАГС состоялась регистрация брака Закирьяна Карамова и Разимы Хуснуллиной. На момент заключения брака жениху исполнилось 90 лет.

Оказывается, пара вместе уже 50 лет, но до сих пор не оформила отношения официально. Супруг всю жизнь посвятил работе в торговле, увлекался фотографией, супруга долгое время работала на заводе имени Ленина. Свободное время новобрачные любят проводить вместе: читают и вяжут, обожают пешие прогулки.

Жених в своем почтенном возрасте находится в прекрасной физической форме. По его словам, сохранить молодость ему помогает отсутствие вредных привычек, ежедневные занятия гимнастикой, ходьба пешком и чтение приключенческой литературы.

#Общество#Доброта на ПП
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