В Мотовилихинском районе впервые женился 90-летний пермяк

Оказывается, пара вместе уже 50 лет, но до сих пор не оформила отношения официально. Супруг всю жизнь посвятил работе в торговле, увлекался фотографией, супруга долгое время работала на заводе имени Ленина. Свободное время новобрачные любят проводить вместе: читают и вяжут, обожают пешие прогулки.