В Мотовилихинском районе впервые женился 90-летний пермяк

Posted 11 сентября 2019, 09:59
Published 11 сентября 2019, 09:59
Modified 2 марта 2023, 14:33
Updated 2 марта 2023, 14:33
В Мотовилихинском отделе управления ЗАГС состоялась регистрация брака Закирьяна Карамова и Разимы Хуснуллиной. На момент заключения брака жениху исполнилось 90 лет.
Оказывается, пара вместе уже 50 лет, но до сих пор не оформила отношения официально. Супруг всю жизнь посвятил работе в торговле, увлекался фотографией, супруга долгое время работала на заводе имени Ленина. Свободное время новобрачные любят проводить вместе: читают и вяжут, обожают пешие прогулки.
Жених в своем почтенном возрасте находится в прекрасной физической форме. По его словам, сохранить молодость ему помогает отсутствие вредных привычек, ежедневные занятия гимнастикой, ходьба пешком и чтение приключенческой литературы.