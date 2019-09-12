В Перми за хищение на пять лет осужден экс-директор управляющей компании

Индустриальный районный суд Перми рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ООО «Управляющая компания "Профи-Дом"». Мужчина, используя служебное положение, с октября 2014 по август 2015 года похитил более 975 тыс. рублей со счетов компании. Суд приговорил экс-директора к пяти годам колонии общего режима и наложил запрет на занятие управлением многоквартирными домами на два года, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.



Бизнесмен дал указание сотрудникам компании перевести деньги за указанием услуг по консультации двум коммерческим организациям. Однако оказалось, что деньги ушли на подконтрольные счета начальника, с которых он позже их снял.