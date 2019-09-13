Мобильное приложение банка «Открытие» вошло в число лучших, по версии Go Mobile

«Мы провели большую работу по развитию дистанционного банковского обслуживания в «Открытии». В этом году мы доработали интерфейс и значительно расширили функционал мобильного приложения, что позволило обеспечить пользователям качественно иной клиентский опыт в их ежедневном общении с банком. Я рад, что наши усилия получили заслуженно высокую оценку не только клиентов, но и профессионального сообщества», - отметил директор департамента Digital банка «Открытие» Александр Пятигорский.