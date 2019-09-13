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Posted 13 сентября 2019, 04:51

Published 13 сентября 2019, 04:51

Modified 2 марта 2023, 14:33

Updated 2 марта 2023, 14:33

«ПАРМА» опять уступила на сборах в Литве

13 сентября 2019, 04:51
Сюжет
Парма
Заключительный предсезонный турнир для нашей команды состоится на следующей неделе.

Вчера, 12 сентября, в Литве состоялся товарищеский матч БК «ПАРМА», в котором пермская команда уступила БК «Шяуляй». Финальный счет встречи — 109:102 в пользу хозяев паркета.

Самыми результативными в составе «ПАРМЫ» стали: Арнетт Моултри — 25 очков, 12 подборов, 4 передачи и Адас Юшкявичюс — 21 очко, 3 подбора, 3 передачи.

С 16 по 17 сентября в Паневежисе состоится международный турнир, которым БК «ПАРМА» и завершит свой основной сбор.

#Спорт#Парма
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