«ПАРМА» опять уступила на сборах в Литве

Posted 13 сентября 2019, 04:51
Published 13 сентября 2019, 04:51
Modified 2 марта 2023, 14:33
Updated 2 марта 2023, 14:33
Вчера, 12 сентября, в Литве состоялся товарищеский матч БК «ПАРМА», в котором пермская команда уступила БК «Шяуляй». Финальный счет встречи — 109:102 в пользу хозяев паркета.
Самыми результативными в составе «ПАРМЫ» стали: Арнетт Моултри — 25 очков, 12 подборов, 4 передачи и Адас Юшкявичюс — 21 очко, 3 подбора, 3 передачи.
С 16 по 17 сентября в Паневежисе состоится международный турнир, которым БК «ПАРМА» и завершит свой основной сбор.