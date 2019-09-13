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Posted 13 сентября 2019, 03:32

Published 13 сентября 2019, 03:32

Modified 2 марта 2023, 14:33

Updated 2 марта 2023, 14:33

Пермячку осудили за продажу поддельных презервативов

13 сентября 2019, 03:32
Сюжет
Кругом обман
Правообладателю женщина нанесла ущерб в 1,4 млн рублей, которые должна будет выплатить.

В Мотовилихинском районе суд вынес приговор местной жительнице. Ее признали виновной в продаже поддельных медицинских изделий (презервативов) в крупном размере, а также незаконное использование чужого товарного знака.

Женщина купила в интернете 25 коробок с медицинскими изделиями более 14,1 тыс. упаковок. Подделку помог выявить один из потребителей. Позднее осужденная продала товар сотруднику полиции, действовавшему в рамках «Проверочной закупки», более 42,5 тыс. контрацептивов.

Приговором суда виновной назначено наказание в виде 450 часов обязательных работ. Кроме того, удовлетворен гражданский иск в пользу потерпевшего на сумму более 1,4 млн рублей

#Происшествия#Кругом обман
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