Пермячку осудили за продажу поддельных презервативов

Posted 13 сентября 2019, 03:32
Published 13 сентября 2019, 03:32
Modified 2 марта 2023, 14:33
Updated 2 марта 2023, 14:33
В Мотовилихинском районе суд вынес приговор местной жительнице. Ее признали виновной в продаже поддельных медицинских изделий (презервативов) в крупном размере, а также незаконное использование чужого товарного знака.
Женщина купила в интернете 25 коробок с медицинскими изделиями более 14,1 тыс. упаковок. Подделку помог выявить один из потребителей. Позднее осужденная продала товар сотруднику полиции, действовавшему в рамках «Проверочной закупки», более 42,5 тыс. контрацептивов.
Приговором суда виновной назначено наказание в виде 450 часов обязательных работ. Кроме того, удовлетворен гражданский иск в пользу потерпевшего на сумму более 1,4 млн рублей