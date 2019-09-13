Пермячку осудили за продажу поддельных презервативов

Женщина купила в интернете 25 коробок с медицинскими изделиями более 14,1 тыс. упаковок. Подделку помог выявить один из потребителей. Позднее осужденная продала товар сотруднику полиции, действовавшему в рамках «Проверочной закупки», более 42,5 тыс. контрацептивов.