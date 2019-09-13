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Posted 13 сентября 2019, 06:39

Published 13 сентября 2019, 06:39

Modified 2 марта 2023, 14:33

Updated 2 марта 2023, 14:33

Прокуратура Прикамья потратит из бюджета 4 миллиона рублей на покупку двухкомнатной квартиры

Прокуратура Прикамья потратит из бюджета 4 миллиона рублей на покупку двухкомнатной квартиры

13 сентября 2019, 06:39
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Госзакупки
Квартира должна находится в новом доме.

Вчера, 12 сентября, прокуратура Пермского края объявила аукцион на покупку двухкомнатной квартиры в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Максимальная цена контракта — 4 млн рублей. Итоги аукциона подведут 24 сентября.

В требованиях указано, что квартира требуется в жилом доме, который сдан в экспуатацию не ранее 2018 года. Общая площадь квартиры должна составлять минимум 56 кв. м. В пределах шаговой доступности должны быть магазины, аптека, детский сад, школа, поликлиника, остановки общественного транспорта. Расстояние от жилого помещения до прокуратуры допускается максимум 3 км.

#Общество#Госзакупки#Закупки
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