Прокуратура Прикамья потратит из бюджета 4 миллиона рублей на покупку двухкомнатной квартиры

Вчера, 12 сентября, прокуратура Пермского края объявила аукцион на покупку двухкомнатной квартиры в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Максимальная цена контракта — 4 млн рублей. Итоги аукциона подведут 24 сентября.



В требованиях указано, что квартира требуется в жилом доме, который сдан в экспуатацию не ранее 2018 года. Общая площадь квартиры должна составлять минимум 56 кв. м. В пределах шаговой доступности должны быть магазины, аптека, детский сад, школа, поликлиника, остановки общественного транспорта. Расстояние от жилого помещения до прокуратуры допускается максимум 3 км.