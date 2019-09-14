В Перми 17-летнего подростка избили в отделе полиции

Posted 14 сентября 2019, 06:25
Published 14 сентября 2019, 06:25
Modified 2 марта 2023, 14:33
Updated 2 марта 2023, 14:33
Следователи закончили расследование уголовное дело в отношении 22-летнего бывшего полицейского полка патрульно-постовой службы. Его обвиняют в превышении должностных полномочий с применением насилия.
Установлено, что ночью 30 апреля 2019 года обвиняемый, находясь в помещении отдела полиции № 5, подошел к сидящему в холле первого этажа 17-летнему школьнику, доставленному в отдел полиции по подозрению в совершении административного правонарушения, и ударил его ногой по лицу. Сотрудник был уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, а его непосредственный руководитель привлечен к дисциплинарной ответственности.
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.