В Перми 17-летнего подростка избили в отделе полиции

Установлено, что ночью 30 апреля 2019 года обвиняемый, находясь в помещении отдела полиции № 5, подошел к сидящему в холле первого этажа 17-летнему школьнику, доставленному в отдел полиции по подозрению в совершении административного правонарушения, и ударил его ногой по лицу. Сотрудник был уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, а его непосредственный руководитель привлечен к дисциплинарной ответственности.