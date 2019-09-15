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Posted 15 сентября 2019, 12:01

Published 15 сентября 2019, 12:01

Modified 2 марта 2023, 14:33

Updated 2 марта 2023, 14:33

Бабье лето закончилось. В Прикамье возвращаются дожди и холод

Бабье лето закончилось. В Прикамье возвращаются дожди и холод

15 сентября 2019, 12:01
Фото: Properm.ru.
К концу недели столбик термометра опустится до +6 градусов днем. Дожди синоптики обещают каждый день.

В Прикамье возвращаются дожди и похолодание, причиной которых стал активный циклон, проходящий через Северный Урал. С 15 сентября, как сообщает ГИС-центр ПГНИУ, в прикамье ожидается вторжение холодного воздуха с северо-запада. Вместе с ним в регион придут дожди.

Судя по прогнозам синоптиков неделя будет дождливая. В понедельник, 16 сентября, дождь ожидается во второй половине дня. Температура воздух утром будет +8 градусов, а днем — +13. Если верить прогнозам, то вся неделя будет дождливой, а дневная температура воздуха к концу недели опустится всего до шести градусов тепла.

#Регион#Погода
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