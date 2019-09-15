Бабье лето закончилось. В Прикамье возвращаются дожди и холод

Судя по прогнозам синоптиков неделя будет дождливая. В понедельник, 16 сентября, дождь ожидается во второй половине дня. Температура воздух утром будет +8 градусов, а днем — +13. Если верить прогнозам, то вся неделя будет дождливой, а дневная температура воздуха к концу недели опустится всего до шести градусов тепла.