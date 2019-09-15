Бабье лето закончилось. В Прикамье возвращаются дожди и холод

Posted 15 сентября 2019, 12:01
Published 15 сентября 2019, 12:01
Modified 2 марта 2023, 14:33
Updated 2 марта 2023, 14:33
В Прикамье возвращаются дожди и похолодание, причиной которых стал активный циклон, проходящий через Северный Урал. С 15 сентября, как сообщает ГИС-центр ПГНИУ, в прикамье ожидается вторжение холодного воздуха с северо-запада. Вместе с ним в регион придут дожди.
Судя по прогнозам синоптиков неделя будет дождливая. В понедельник, 16 сентября, дождь ожидается во второй половине дня. Температура воздух утром будет +8 градусов, а днем — +13. Если верить прогнозам, то вся неделя будет дождливой, а дневная температура воздуха к концу недели опустится всего до шести градусов тепла.