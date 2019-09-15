Десятки домов в Перми останутся без воды из-за ремонтных работ

Дата/время Без воды: 17.09.19 10:00 — 18.09.19 10:00 Геологов, 1

Космонавта Леонова 43, 43А, 43Б, 45 К3, 60

Рязанская, 103, 105 18.09.19 10:00 — 19.09.19 10:00 Бородинская, 30

Емельяна Ярославского, 53, 55, 57, 59, 67

Лодыгина, 26, 28, 30, 45, 49, 51, 53В, 57Р

Солдатова, 23, 25, 27

Яблочкова, 29 21.09.19 09:00 — 22.09.19 09:00 9 Января, 16

1-ая Колхозная, 2, 2Б, 4, 8

Красина, 12, 14, 16, 26, 33, 35, 38

Маяковского, 1, 11, 12, 13, 15, 16, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 31, 32, 33/1, 33/2, 33/3, 33А, 34, 35, 36, 37, 37/2, 37/3, 38, 39, 4, 40, 41, 41/1, 41А, 42, 42Б, 43, 44, 44А, 45, 46, 46А, 46Б, 48, 5, 51, 53, 7, 8, 9

Новоколхозная, 1, 2

2-ая Республиканская 2-Я, 10

Сергея Есенина, 1, 11, 13, ¾, 5, 5/2, 7, 9, 9А

2-ая Сорокинская 2-Я, 13

Ударника, 11, 3, 4, 5, 7, 9

Физкультурников, 8

Фоминская, 42, 52, 56

Сегодня, с 9:00 до 19:00 воды также не будет в доме по адресу ул. Делегатская 35.