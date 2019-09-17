В Прикамье экс-замминистра промышленности обвинили в хладнокровном расстреле четырех собак

«На мой вопрос зачем, смеясь мне в лицо ответил, что собаки гоняют лосей, их лай мешает ему охотиться. Путевка на боровую дичь в данное охотхозяйство у меня имеется, выдавал лично охотинспектор Виктор Козлов. Он же 13 сентября остановил нашу машину для проверки оружия и документов, прекрасно видел в машине всех моих собак. Собаки были в ошейниках с датчиком слежения! Все собаки с Родословной и с дипломами», — объясняет автор видео.