В Прикамье экс-замминистра промышленности обвинили в хладнокровном расстреле четырех собак

Posted 17 сентября 2019, 02:59
Published 17 сентября 2019, 02:59
Modified 2 марта 2023, 14:33
Updated 2 марта 2023, 14:33
В сети распространяется видео, на котором запечатлены четыре убитых собаки. По словам автора записи, который опубликовал ее на YouTube, застрелил животных бывший замминистра промышленности, предпринимательства и торговли в Пермском крае Виктор Усенко. Инцидент произошел в охотничьем хозяйстве «Глухарь» Горнозаводского района.
«На мой вопрос зачем, смеясь мне в лицо ответил, что собаки гоняют лосей, их лай мешает ему охотиться. Путевка на боровую дичь в данное охотхозяйство у меня имеется, выдавал лично охотинспектор Виктор Козлов. Он же 13 сентября остановил нашу машину для проверки оружия и документов, прекрасно видел в машине всех моих собак. Собаки были в ошейниках с датчиком слежения! Все собаки с Родословной и с дипломами», — объясняет автор видео.
В беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» Виктор Усенко отказался комменировать убийство животных. «Обращайтесь к тому, кто это пишет там. Я находился в своем охотничьем хозяйстве с тем видом оружия, которое на меня зарегистрировано. <…> Я вам комментировать ничего не собираюсь. Человек написал заявление, по заявлению будет проведена соответствующая проверка и будут сделаны соответствующие выводы. Слушайте. Не бегите впереди тепловоза. Задавит!» — заявил бывший чиновник.
Владелец животных смог собрать гильзы, оставленные стрелявшим, и передал их полиции в надежде на возбуждение уголовного дела. «Это вопиющий случай человеческой жестокости. Мы не оставим его без должного внимания. В отношении охотинспектора, присутствующего при этом инциденте, запущен приказ на проведение служебной проверки», — цитирует представителя Минприроды РИА «Новости».